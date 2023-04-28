Гасли в квалификации разбил болид, который «Альпин» починила после пожара в практике

Первый сегмент квалификации к Гран-при Азербайджана во второй раз остановлен красными флагами.

Гонщик « » врезался в барьеры в третьем повороте за несколько минут до конца сегмента. Машину Гасли едва успели починить перед сессией: в пятничной практике, которая проходила за несколько часов до квалификации, мотор «Рено» загорелся.

Ранее сессию остановили после аварии пилота « » де Вриса.

Мотор на болиде Гасли загорелся, практику перед Гран-при Азербайджана остановили красными флагами

Де Врис разбил машину, квалификация к Гран-при Азербайджана прервана красными флагами

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram