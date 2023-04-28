Гасли в квалификации разбил болид, который «Альпин» починила после пожара в практике

Теги Альфа Таури Формула-1 Пьер Гасли Гран-при Азербайджана Ник де Врис Альпин Авто

Первый сегмент квалификации к Гран-при Азербайджана во второй раз остановлен красными флагами.

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли врезался в барьеры в третьем повороте за несколько минут до конца сегмента. Машину Гасли едва успели починить перед сессией: в пятничной практике, которая проходила за несколько часов до квалификации, мотор «Рено» загорелся.

Ранее сессию остановили после аварии пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса.

Мотор на болиде Гасли загорелся, практику перед Гран-при Азербайджана остановили красными флагами

Де Врис разбил машину, квалификация к Гран-при Азербайджана прервана красными флагами

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1 комментарий

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うちはイタチ
ну и днище, ппц
для меня загадка как он до сих пор остаётся в формуле-1
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