Кристиан Хорнер: «По понятным причинам Макс был недоволен и высказал Джорджу свое мнение. Наверное, хорошо, что Расселл остался в шлеме»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вступился за своего пилота Макса Ферстаппена в конфликте с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

На первом круге спринта Гран-при Азербайджана между двумя пилотами завязалась борьба, в которой британец прошел двукратного чемпиона. Однако при обгоне произошел контакт, и у Макса повредился болид. После гонки Ферстаппен обратился к Расселлу, назвав его «придурком».

«По понятным причинам он был недоволен этим и высказал Джорджу свое мнение. Наверное, хорошо, что он [Расселл] остался в шлеме [Хорнер шутит]. Можно понять эту ситуацию. Он [Макс] конкурентоспособный пилот, и когда у него повреждается болид, он расстраивается.

Я еще могу смириться с первым поворотом… Во втором была жесткая борьба между крутыми пилотами. [Но в третьем] Джордж просто выдавил его», – сказал Хорнер.

Что случилось в спринте на Гран-при Азербайджана: «Мерседес» выпихнул Ферстаппена в стену, Леклер не удержал поул
 

18 комментариев

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ffmp
Макс - типичное быд лo. Когда он поступал также в борьбе с другими после гонки никто к нему не ломился чтобы «пояснил» за свое вождение. Джордж поступил грамотно - просто проигнорировал быдло и пошел по своим делам.
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Фанат спорта01
не Максу жаловаться на агрессивную борьбу.
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vulturecrow
Ответ ffmp
Макс - типичное быд лo. Когда он поступал также в борьбе с другими после гонки никто к нему не ломился чтобы «пояснил» за свое вождение. Джордж поступил грамотно - просто проигнорировал быдло и пошел по своим делам.
Джордж - замечательный пример джентельменского воспитания. но при этом антропометрически у него высокий рост и длинные руки. помолчит, а потом втащит хуком с левой, как истинный британец. так что тут лучше Максу шлем не снимать.
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StarsAndArrows
Максимка сам в 90% случаев действует по принципу либо я,либо никто,и никакая это не борьба,как тут местные глоры вещают,"борьба" это Алонсо с Хэмильтоном,Райконеном и т.д. вот они нам много заруб подарили в рамках правил,а не этот абсолютный быдлан.
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Ева без Адама
Ответ Денис Андреев
Да хиловат ферзь для такого рода разборок. Максимум это окона под камерами толкнуть)
"Ферзь" на трассе еще наверняка припомнит, они же гонщики, и разборки у них гоночные
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Денис Андреев
Да хиловат ферзь для такого рода разборок. Максимум это окона под камерами толкнуть)
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Pavel Matveenko
Guano team
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Faraon
Интересно, а если было бы наоборот, то в таком случае всё было бы ок?😄 Завтра еще с Леклером бороться, он тоже врядли так просто калитку откроет и красную ковровую дорожку постелит тапку
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Paninaro
Ответ Ева без Адама
"Ферзь" на трассе еще наверняка припомнит, они же гонщики, и разборки у них гоночные
И улетит в стену, как в Сильверстоуне.
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vulturecrow
Ответ Batt Monner
У Култхарда мощный прямоугольный подбородок, но это не мешало Дэйву спрятаться за спинами механиков Макларена, когда Шумахер пришел к нему разбираться
дед, проснись, ты обознался. мы в 2023-ем. возвращаться к моменту, когда Шумахер чудом спасся 100500 лет назад, я не стану.
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Luca di Montezemolo
Ой да ладно, в их семейке бьют только старика отца или жену, т.е более слабых.
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Paninaro
Ответ ffmp
Макс - типичное быд лo. Когда он поступал также в борьбе с другими после гонки никто к нему не ломился чтобы «пояснил» за свое вождение. Джордж поступил грамотно - просто проигнорировал быдло и пошел по своим делам.
Всё верно. Тяжёлое детство с пьющим отцом Йосом. Никакого, даже элементарного, воспитания. Самое смешное будет, когда он в очередной раз полезет быковать, и ему кто-то пропишет хорошенько.

Когда-то давно, в какой-то младшей формуле, такой же дерзкий к Мазепину прискакал выяснять. Никита ему навесил, увезли в травмпункт. Мазепина, правда, отстранили на пару гонок тогда, но оно того стоило.)
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Paninaro
Ответ vulturecrow
дед, проснись, ты обознался. мы в 2023-ем. возвращаться к моменту, когда Шумахер чудом спасся 100500 лет назад, я не стану.
В общем-то да, Култхард просто спас немца от позора.
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grag68
Ответ Mortimer1
Это никак не оправдывает нарушение со стороны Рассела,лол
Нарушение это Бразилия 21 и много чего другого, тут просто ги. Тапок просто ещё не научился отпугивать)
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grag68
Ответ grag68
Нарушение это Бразилия 21 и много чего другого, тут просто ги. Тапок просто ещё не научился отпугивать)
Отруливать
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Luca di Montezemolo
Ответ Faraon
Интересно, а если было бы наоборот, то в таком случае всё было бы ок?😄 Завтра еще с Леклером бороться, он тоже врядли так просто калитку откроет и красную ковровую дорожку постелит тапку
Увы но думаю эклер будет мягок, да и атаковать его нет смысла на старте, как включат дрс так звездолеты пролетят мимо.
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