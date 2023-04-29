Кристиан Хорнер: «По понятным причинам Макс был недоволен и высказал Джорджу свое мнение. Наверное, хорошо, что Расселл остался в шлеме»

Руководитель « » вступился за своего пилота в конфликте с гонщиком « » .

На первом круге спринта Гран-при Азербайджана между двумя пилотами завязалась борьба, в которой британец прошел двукратного чемпиона. Однако при обгоне произошел контакт, и у Макса повредился болид. После гонки Ферстаппен обратился к Расселлу, назвав его «придурком».

«По понятным причинам он был недоволен этим и высказал Джорджу свое мнение. Наверное, хорошо, что он [Расселл] остался в шлеме [Хорнер шутит]. Можно понять эту ситуацию. Он [Макс] конкурентоспособный пилот, и когда у него повреждается болид, он расстраивается.

Я еще могу смириться с первым поворотом… Во втором была жесткая борьба между крутыми пилотами. [Но в третьем] Джордж просто выдавил его», – сказал Хорнер.

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