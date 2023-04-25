Фонд Мазепина обратился к Томасу Баху: «Все без исключения спортсмены должны иметь равные условия для допуска к участию в Олимпийских играх»

Теги МОК Формула-1 Томас Бах CAS Никита Мазепин Авто

Фонд «Мы выступаем как один» написал открытое письмо главе МОК Томасу Баху.

Благотворительный фонд, основанный бывшим гонщиком «Формулы-1» Никитой Мазепиным, полагает, что от Олимпийских игр нельзя отстранять «из‑за принадлежности к конкретной стране».

«Заложенные в олимпийской хартии основные принципы предусматривают соблюдение прав и свобод участников в отсутствие какой‑либо формы дискриминации. Именно поэтому ни один спортсмен не должен быть отстранен от соревнований из‑за принадлежности к конкретной стране или национальной сборной.

Все больше представителей международного спортивного сообщества высказываются в поддержку качества и уровня международных соревнований, которые в отсутствие сильнейших спортсменов становятся менее зрелищными и конкурентоспособными как для болельщиков, так и для самих спортсменов. Решения международных федераций о проверке отдельных спортсменов при допуске к состязаниям противоречат представлениям о том, каким должен быть спорт. Разрушение олимпийских традиций и устоев не способствует развитию международного спорта – это уже не вызывает никаких сомнений.

Спортивный арбитражный суд (CAS) снял санкции со всех российских спортсменов.

Благотворительный фонд «Мы выступаем как один», созданный с целью поддержки спортсменов, отстраненных от международных соревнований по неспортивным причинам, твердо придерживается позиции, что все без исключения спортсмены должны иметь равные условия для допуска к участию в Олимпийских играх. В частности, возможность участвовать в командных видах спорта, не проходить какие‑либо индивидуальные проверки, выходящие за рамки олимпийской хартии и требований антидопингового комитета», – говорится в письме.

Никита Мазепин: «Если снимутся санкции, готов выступать в «Ф-1». Я в правильном весе, в форме»

Мазепин в суде требует отмены санкций со стороны Канады, которые «катастрофически снижают» шансы вернуться в «Ф-1»

8 комментариев

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Ебздрогыч
Вообще забавно, что Мазепин, ставший спортсменом только благодаря отцовскому баблу (понятно, как заработанному), выступает за равные возможности
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Mypta3uh23
Как удобно защищать чьи-то права где тебе завтра за это голову не проломят и не посадят
+14
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+9
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Atsuktuvas
Интересно, а кого этот фонд благотворирует?..
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Волька-ибн-Алёша
фуфло толкает
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DVM_1
Фонд Мазепина, как я понимаю, состоит из самого Мазепина и его денег?
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Alexander Nickitin
прекратите навязывать европейцам их же ценности
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irs118return
ну вор его пахан, а он чем виноват , он чем то плохим занимается? наверно не только для пиара)
между прочим он первый показал насколько липовый липовый)
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