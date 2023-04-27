Шарль Леклер: «Ноль переговоров с «Мерседесом», даю слово. Я уверен в «Феррари»

Шарль Леклер уверяет, что не вел переговоров с «Мерседесом».

По словам пилота «Феррари», чей контракт рассчитан до конца сезона-2024, он не общался с конкурентами.

«Нет, пока нет.

В данный момент я полностью сосредоточен на проекте, в котором участвую, а именно «Феррари». Я полностью доверяю команде и уверен в будущем. Что будет после, посмотрим, но я полностью уверен в проекте «Феррари», – сказал перед Гран-при Азербайджана.

Леклер подчеркнул, что не обсуждал с исполнительным директором « » потенциальный трансфер:

«Нет. Ноль переговоров. Ноль. Правда, ноль. Вы все улыбаетесь, потому что не верите мне, но даю слово.

Повторюсь, я полностью предан « », и я люблю «Феррари». Для меня всегда было мечтой выступать за эту команду, и мой главный приоритет – победа в чемпионате с этой командой. Так что я не думал о таком».

Как сообщал итальянский журналист Лео Туррини, переговоры Леклера с «Мерседесом» не являются секретом. Соглашение немецкой команды с истекает в этом году.

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