Мотор на болиде Гасли загорелся, практику перед Гран-при Азербайджана остановили красными флагами

Гонщик « » столкнулся с техническими проблемами во время единственной практики перед .

Двигатель на болиде Гасли загорелся. Французу пришлось остановить машину на трассе, сессию прервали красными флагами.

Одновременно с этим трудности возникли и у пилота « » – он также остановился на треке.

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