Мотор на болиде Гасли загорелся, практику перед Гран-при Азербайджана остановили красными флагами

Теги Формула-1 Кевин Магнуссен Пьер Гасли Хаас Гран-при Азербайджана Альпин Авто

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли столкнулся с техническими проблемами во время единственной практики перед Гран-при Азербайджана.

Двигатель на болиде Гасли загорелся. Французу пришлось остановить машину на трассе, сессию прервали красными флагами.

Одновременно с этим трудности возникли и у пилота «Хааса» Кевин Магнуссена – он также остановился на треке.

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8 комментариев

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Виталий Белоус
Когда случайно взял старый болид Фернандо
+6
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RusSt
вторник +1 мотор на сезон
пятница -1 мотор на сезон
+5
0
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nightline
Удивило то, что под красными флагами в новом формате не остановили время. А ведь минут 10 ушло на то, чтобы убрать машину с трассы. Тут и 60 минут попасть в настройки практически нереально, а в 50 еще хуже ситуация
+1
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+1
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deserg
Ответ nightline
Удивило то, что под красными флагами в новом формате не остановили время. А ведь минут 10 ушло на то, чтобы убрать машину с трассы. Тут и 60 минут попасть в настройки практически нереально, а в 50 еще хуже ситуация
в практиках никогда время не останавливали. это же не квала.
+1
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+1
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Kasper N . P .
В квалификации теперь не поедет?
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Мария Голденштерн
Мотор на болиде Гасли сделал бархатную тягу.)
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TravenS
Ответ Schiaff1no
Лайк новому формату, теперь не Ф1, а гонка на выживание, многообещающее начало
Как это вообще соотносится?
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