Мотор на болиде Гасли загорелся, практику перед Гран-при Азербайджана остановили красными флагами
Гонщик «Альпин» Пьер Гасли столкнулся с техническими проблемами во время единственной практики перед Гран-при Азербайджана.
Двигатель на болиде Гасли загорелся. Французу пришлось остановить машину на трассе, сессию прервали красными флагами.
Одновременно с этим трудности возникли и у пилота «Хааса» Кевин Магнуссена – он также остановился на треке.
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пятница -1 мотор на сезон