Эстебан Окон об инциденте на пит-лейн: «Безумный момент, который мог закончиться трагедией»

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением о неразберихе в конце гонки в Баку.

Окон заехал поменять покрышки, когда пит-лейн фактически заблокировали фотографы и персонал . Пилоту удалось избежать столкновения с людьми.

«Такое мы не хотим видеть. Не понимаю, почему мы начинаем готовиться к подиуму и церемонии, когда продолжается гонка – оставался круг, и некоторые пилоты еще не заезжали в боксы.

Я подъезжал на скорости в 300 км/ч, очень поздно тормозил и увидел барьеры и людей повсюду. Безумие – все могло закончиться очень и очень печально. Безусловно, нужно это обсудить.

Близок ли я бы к столкновению? Ну, достаточно близок. Пришлось отступить, и мне не хотелось бы оказаться на месте людей, которые были в самом центре. Если бы я пропустил точку торможения, все закончилось бы трагедией – безумный момент», – сказал Окон.

Фото: Персонал и фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона

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