Эстебан Окон об инциденте на пит-лейн: «Безумный момент, который мог закончиться трагедией»

Теги ФИА Формула-1 Эстебан Окон Гран-при Азербайджана Альпин Авто

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением о неразберихе в конце гонки в Баку.

Окон заехал поменять покрышки, когда пит-лейн фактически заблокировали фотографы и персонал ФИА. Пилоту удалось избежать столкновения с людьми.

«Такое мы не хотим видеть. Не понимаю, почему мы начинаем готовиться к подиуму и церемонии, когда продолжается гонка – оставался круг, и некоторые пилоты еще не заезжали в боксы.

Я подъезжал на скорости в 300 км/ч, очень поздно тормозил и увидел барьеры и людей повсюду. Безумие – все могло закончиться очень и очень печально. Безусловно, нужно это обсудить.

Близок ли я бы к столкновению? Ну, достаточно близок. Пришлось отступить, и мне не хотелось бы оказаться на месте людей, которые были в самом центре. Если бы я пропустил точку торможения, все закончилось бы трагедией – безумный момент», – сказал Окон.

Фото: Персонал и фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона

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4 комментария

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Lestyv
ФИА, конечно, в лучших традициях попробует наказать пилота :) Как в прошлом году с Гасли и трактором. Но в целом, второй за короткий отрезок косяк, который только чудом не закончился трагедией. Что-то не так, это уже не случайность, а закономерность.
+7
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+7
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topsatan
Да надо было сбить придуркоаюв, тогда бы поняли
+1
-1
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SimpleSimon
Вроде очевидно, что если гонка не закончена, то пит-лейн может быть использован по назначению. Хорошо, что ФИА пришлось выразить лишь сожаления, обошлось без соболезнований
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Say Hello to the Robots
Все же, ограниченияе на пит-лейне 80 кмч, а не 300
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