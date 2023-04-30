ФИА обязали усилить безопасность после инцидента с Оконом и людьми на пит-лейн
ФИА опубликовала решение по поводу опасной ситуации на пит-лейн.
Гонщик «Альпин» Эстебан Окон при заезде в боксы был близок к тому, чтоб столкнуться с людьми, которые заблокировали пит-лейн – сотрудники ФИА и фотографы готовились к финишу гонки и церемонии награждения.
Стюарды ФИА вызвали представителей ФИА, ответственных за данный эпизод.
В заявлении судей указано, что допуск персонала Федерации и представителей прессы на пит-лейн перед финишем гонки является привычной практикой.
«Тем не менее, в данном случае один из гонщиков должен был заехать в боксы на последнем круге, что создало очень опасную ситуацию. На наш взгляд, повезло, что сегодня обошлось без серьезных последствий», – говорится в сообщении стюардов.
Сотрудников Федерации обязали немедленно предпринять меры и пересмотреть процедуры и протоколы, касающиеся окончания Гран-при, чтобы исключить повторения подобной ситуации.
«Представители ФИА выразили свое сожаление по поводу случившегося», – отметили стюарды.
Фото: Персонал и фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона
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