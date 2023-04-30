ФИА обязали усилить безопасность после инцидента с Оконом и людьми на пит-лейн

Теги ФИА Формула-1 регламент Эстебан Окон Гран-при Азербайджана Альпин Авто

ФИА опубликовала решение по поводу опасной ситуации на пит-лейн.

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон при заезде в боксы был близок к тому, чтоб столкнуться с людьми, которые заблокировали пит-лейн – сотрудники ФИА и фотографы готовились к финишу гонки и церемонии награждения.

Стюарды ФИА вызвали представителей ФИА, ответственных за данный эпизод.

В заявлении судей указано, что допуск персонала Федерации и представителей прессы на пит-лейн перед финишем гонки является привычной практикой.

«Тем не менее, в данном случае один из гонщиков должен был заехать в боксы на последнем круге, что создало очень опасную ситуацию. На наш взгляд, повезло, что сегодня обошлось без серьезных последствий», – говорится в сообщении стюардов.

Сотрудников Федерации обязали немедленно предпринять меры и пересмотреть процедуры и протоколы, касающиеся окончания Гран-при, чтобы исключить повторения подобной ситуации.

«Представители ФИА выразили свое сожаление по поводу случившегося», – отметили стюарды.

Фото: Персонал и фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона

Эстебан Окон об инциденте на пит-лейн: «Безумный момент, который мог закончиться трагедией»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Был бы кадр кода - прыгает Перес с победно вскинутыми руками на своей машине, а на заднем плане кегли летят...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
general main
Интересно, хоть один гран-при пройдет без клоунады FIA?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Малинин
"Стюарды ФИА вызвали представителей ФИА"
Кто на ком стоял?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
реальный дурдом, но наказать их нельзя, поэтому только понять-простить:(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий