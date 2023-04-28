Тото Вольфф: «Переговоров Леклера с «Мерседесом» нет. Мы единственный раз обсуждали, пойти ли в Starbucks»
Тото Вольфф отрицает переговоры с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.
Как сообщал журналист Лео Туррини, общение Леклера с «Мерседесом» не является секретом. Сам Шарль заявлял, что не обсуждает потенциальный переезд в Бракли.
«Я никогда не обращался к Шарлю. Единственный раз, когда мы разговаривали, был в аэропорту, и мы обсуждали, пойти в Starbucks или нет.
Не знаю, кто распространяет эти слухи. Никаких переговоров нет», – заявил исполнительный директор «Мерседеса» в эфире Sky Sports во время уик-энда в Азербайджане.
Лео Туррини: «Леклер общается с «Мерседесом», это вообще не секрет»
Шарль Леклер: «Ноль переговоров с «Мерседесом», даю слово. Я уверен в «Феррари»
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