Тото Вольфф: «Переговоров Леклера с «Мерседесом» нет. Мы единственный раз обсуждали, пойти ли в Starbucks»

Теги возможные переходы Феррари Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Азербайджана Шарль Леклер Авто

Тото Вольфф отрицает переговоры с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Как сообщал журналист Лео Туррини, общение Леклера с «Мерседесом» не является секретом. Сам Шарль заявлял, что не обсуждает потенциальный переезд в Бракли.

«Я никогда не обращался к Шарлю. Единственный раз, когда мы разговаривали, был в аэропорту, и мы обсуждали, пойти в Starbucks или нет.

Не знаю, кто распространяет эти слухи. Никаких переговоров нет», – заявил исполнительный директор «Мерседеса» в эфире Sky Sports во время уик-энда в Азербайджане.

Лео Туррини: «Леклер общается с «Мерседесом», это вообще не секрет»

Шарль Леклер: «Ноль переговоров с «Мерседесом», даю слово. Я уверен в «Феррари»

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6 комментариев

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RusSt
Шарль заказал черный кофе, поэтому переговоров и нет
+12
0
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DelNord
Зачем Мерсам молодой, очень талантливый, прекрасный квалифаер, совсем не всегда умеющий держать темп в гонке и нервы в узде? В смысле, Шарль. У них же уже есть точно такой же Джордж. :)
+6
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Виталий Выговский
Чем больше они отрицают, тем больше уверенности, что это правда.
+2
0
+2
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Рнпрл Аари
Надо же чем то инфополе заполнять журналистам
+1
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Avior
Пойти в Сатрбакс и на салфетке подписать контракт... Где-то это уже было
0
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STZRRR
Они и говорит правду, и врут. Переговоров Тото и Шарля нет, но есть переговоры менеджеров и юристов. Они не общались - а им пока и не надо, сначала согласуется базовый терм-шит.
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