Гельмут Марко о титуле-2010: «Феттель уступал Алонсо и Уэбберу перед Абу-Даби. Надеюсь, ситуация повторится в 2025-м»

Марко вспомнил о драматичном финале сезона-2010, рассуждая о шансах Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко провел параллели между борьбой Макса Ферстаппена за пятый титул подряд и первым чемпионством Себастьяна Феттеля .

«Безумие, что прошло уже 15 лет. У каждого титула своя история, но тогда успех в личном чемпионате стал решающим фактором.

[Феттель] уступал Алонсо и Уэбберу перед Абу-Даби . В итоге Себастьян оказался тем, кто смеется последним. Надеюсь, ситуация повторится в этом году.

Хотя в Сингапуре , а затем и в Мексике все сложилось не на 100 процентов в нашу пользу, мы отыграли очки по отношению к лидерам.

Мы выиграли титул в последней гонке не только в 2010 году, но также в 2012-м. А в 2021-м Макс победил на самом последнем круге. Так что наблюдается некоторая закономерность», – отметил австриец в интервью Krone.

