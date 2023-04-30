Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Азербайджана
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 93 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 87
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 60
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 48
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 34
6. Шарль Леклер («Феррари») – 28
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 28
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 27
9. Ландо Норрис («Макларен») – 10
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 4
13. Эстебан Окон («Альпин») – 4
14. Пьер Гасли («Альпин») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
17. Алекс Албон («Уильямс») – 1
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 180 очков
2. «Астон Мартин» – 87
3. «Мерседес» – 76
4. «Феррари» – 62
5. «Макларен» – 14
6. «Альпин» – 8
7. «Хаас» – 7
8. «Альфа Ромео» – 6
9. «Альфа Таури» – 2
10. «Уильямс» – 1
 

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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9 комментариев

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Grigpar
"Потрясная" гонка. Не понятно, что тут обсуждать кроме тупости Либерти Медиа и Пирелли. Они как изверги меняют форматы уикендов с глупыми спринтами, зато в гонке у них на одном типе резины всю дистанцию в режиме тошнилова катают.
- Перес хорош. Забрал и спринт, и гонку у Ферстаппена. РБ просто обязаны дать своим пилотам бороться за чемпионат, иначе весь сезон совсем стухнет.
- Алонсо провел сильный уикенд, что радует. Реально максимальные очки взял в обеих гонках, где болид явно не показывал свои сильные стороны. Плюс проблемы с ДРС.
- Середняк Сайнс просто сливает очки для Феррари.
- Стролл накосячил конечно.
+7
0
+7
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ALMANAC
Король улиц всеми силами цепляется за свой 2016й. Интриге быть (пока что)
+4
0
+4
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Donotbother
Вот это плотность!
+3
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+3
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Павел Аникеев
Как же хочется, что бы инженеры Астон Мартин сделали обновления, которые позволят Алонсо биться за победы. При таком тотальном преимуществе РБ он умудряется на данный момент быть все еще в относительной близости от от Макса, и Чеко.
Эх, мечты.......
+3
-1
+2
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Alesha_451
Это было захватывающее зрелище. Надеюсь Майами будет пободрее
+1
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+1
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hypnotoad94
Вспоминаю 13 человек на подиуме в 2020, было бы 14, если бы у Квята в Имоле был ещё круг-два. Сейчас тоска в этом плане, середняки превратились в аутсайдеров. Но борьба за второе место в КК будет огонь. А там может и Перес Росберга включит)
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golubovich
Пересу - поздравления! Король трассы! Вот только Спринт здесь явно лишний!
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Alesha_451
Ответ Grigpar
"Потрясная" гонка. Не понятно, что тут обсуждать кроме тупости Либерти Медиа и Пирелли. Они как изверги меняют форматы уикендов с глупыми спринтами, зато в гонке у них на одном типе резины всю дистанцию в режиме тошнилова катают. - Перес хорош. Забрал и спринт, и гонку у Ферстаппена. РБ просто обязаны дать своим пилотам бороться за чемпионат, иначе весь сезон совсем стухнет. - Алонсо провел сильный уикенд, что радует. Реально максимальные очки взял в обеих гонках, где болид явно не показывал свои сильные стороны. Плюс проблемы с ДРС. - Середняк Сайнс просто сливает очки для Феррари. - Стролл накосячил конечно.
Вообще были слухи, что у Чеко тачка похуже была в 21 и даже в 22. Мол, все уходило на Макса. Может в этот раз машины идентичны и борьба будет ближе, но даже если так, то не верю в Перца на длинной дистанции. Да и Ферст скорее всего сейчас расслаблен, понимая, что все остальные тимы далеко позади и свое он заберет в итоге. Хотя бы чела уровня Росберга в пару к голландцу...
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Grigpar
Ответ Alesha_451
Вообще были слухи, что у Чеко тачка похуже была в 21 и даже в 22. Мол, все уходило на Макса. Может в этот раз машины идентичны и борьба будет ближе, но даже если так, то не верю в Перца на длинной дистанции. Да и Ферст скорее всего сейчас расслаблен, понимая, что все остальные тимы далеко позади и свое он заберет в итоге. Хотя бы чела уровня Росберга в пару к голландцу...
Думаю, что Перес и есть уровня Росберга. Но Ферс заберет титул, это 100 пудов.
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