Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Азербайджана
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 93 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 87
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 60
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 48
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 34
6. Шарль Леклер («Феррари») – 28
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 28
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 27
9. Ландо Норрис («Макларен») – 10
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 4
13. Эстебан Окон («Альпин») – 4
14. Пьер Гасли («Альпин») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
17. Алекс Албон («Уильямс») – 1
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 180 очков
2. «Астон Мартин» – 87
3. «Мерседес» – 76
4. «Феррари» – 62
5. «Макларен» – 14
6. «Альпин» – 8
7. «Хаас» – 7
8. «Альфа Ромео» – 6
9. «Альфа Таури» – 2
10. «Уильямс» – 1
Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
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- Перес хорош. Забрал и спринт, и гонку у Ферстаппена. РБ просто обязаны дать своим пилотам бороться за чемпионат, иначе весь сезон совсем стухнет.
- Алонсо провел сильный уикенд, что радует. Реально максимальные очки взял в обеих гонках, где болид явно не показывал свои сильные стороны. Плюс проблемы с ДРС.
- Середняк Сайнс просто сливает очки для Феррари.
- Стролл накосячил конечно.
Эх, мечты.......