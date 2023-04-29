MotoGP. Гран-при Испании. Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию, Миллер – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 5-й
Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро выиграл поул-позицию в квалификации MotoGP к Гран-при Испании.
Испанец опередил пилота «КТМ» Джека Миллера и представителя «Прамака» Хорхе Мартина, в то время как действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати») показал лишь пятое время.
Гран-при Испании
Херес, Херес-де-ла-Фронтера
29 апреля 2023 года
Квалификация
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 1.37,216
2. Джек Миллер («КТМ») +0,221
3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,242
4. Брэд Биндер («КТМ») +0,316
5. Франческо Баньяя («Дукати») +0,341
6. Дани Педроса («КТМ») +0,367
7. Мигел Оливейра («РНФ») +0,380
8. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,400
9. Лука Марини («ВР46») +0,450
10. Маверик Виньялес («Априлия») +0,549
11. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +0,660
12. Алекс Маркес («Грезини») +0,704
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