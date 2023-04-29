MotoGP. Гран-при Испании. Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию, Миллер – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 5-й

Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро выиграл поул-позицию в квалификации MotoGP к Гран-при Испании.

Испанец опередил пилота «КТМ» Джека Миллера и представителя «Прамака» Хорхе Мартина, в то время как действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати») показал лишь пятое время.

Гран-при Испании

Херес, Херес-де-ла-Фронтера

29 апреля 2023 года

Квалификация

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 1.37,216

2. Джек Миллер («КТМ») +0,221

3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,242

4. Брэд Биндер («КТМ») +0,316

5. Франческо Баньяя («Дукати») +0,341

6. Дани Педроса («КТМ») +0,367

7. Мигел Оливейра («РНФ») +0,380

8. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,400

9. Лука Марини («ВР46») +0,450

10. Маверик Виньялес («Априлия») +0,549

11. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +0,660

12. Алекс Маркес («Грезини») +0,704

MotoGP. Маркес пропустит Гран-при Испании – уже третью гонку подряд в этом сезоне

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