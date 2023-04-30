Фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона

Гонщик «Альпин» оказался участником опасной ситуации на финише .

Окон должен был совершить обязательный пит-стоп, который команда оттянула до последнего круга. В этот момент люди фактически заблокировали пит-лейн – в частности, фотографы готовились встречать победителя заезда из « ».

К счастью, люди успели убежать от машины « », обошлось без пострадавших.

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