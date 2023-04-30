Фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Эстебан Окон Гран-при Азербайджана Альпин Авто

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон оказался участником опасной ситуации на финише Гран-при Азербайджана.

Окон должен был совершить обязательный пит-стоп, который команда оттянула до последнего круга. В этот момент люди фактически заблокировали пит-лейн – в частности, фотографы готовились встречать победителя заезда Серхио Переса из «Ред Булл».

К счастью, люди успели убежать от машины «Альпин», обошлось без пострадавших.

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5 комментариев

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Niko [Ars]
надо запретить фотографов и пит-стоп на последнем круге 😁
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Андрей Омельянович
слава богу, что убрали празднование команд на финише. Вот, где была истинная проблема.
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ЭЮЯ
Просто дебилы. Когда им уже закроют аккредитации?
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Курбан
У кого лучший пит стоп? Есть информация
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