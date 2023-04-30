Макс Ферстаппен: «Нам стоит разобрать ситуацию с пит-стопом, ведь случившееся повредило моей гонке»

Пилот « » призвал команду изучить обстоятельства ситуации с появлением на трассе машины безопасности по ходу Гран-при Азербайджана.

Команда позвала Ферстапенна в боксы сразу же после того, как болид Ника де Вриса остановился на треке, не вписавшись в один из поворотов. Однако уже на следующем круге дирекция гонки решила выпустить на трек машину безопасности. Благодаря этому Пересу удалось опередить Ферстаппена и выйти в лидеры заезда.

«Я увидел, что одна из машин остановилась на трассе, и подумал, что там, возможно, просто случилась блокировка колес на торможении.

Оглядываясь назад, я понимаю, что не мог увидеть, что именно там произошло, и эту ситуация нам будет нужно пересмотреть. То есть, со стороны явно должно было быть видно, что одно из колес там повреждено, и что с таким колесом он не сможет добраться до боксов, даже если бы сумел включить задний ход.

Так что да, нам определенно стоит разобрать эту ситуацию, ведь случившееся явно повредило моей гонке.

Да, на экране все вроде бы видно, но сразу вы не можете заметить, подсоединено ли колесо к машине или нет. И у команды, конечно, чуть больше возможностей для правильной оценки ситуации. Но, как я уже сказал, мы изучим ситуацию и поймем, могли ли мы поступить как-то иначе.

При этом я не знаю, когда именно была дана команда проводить пит-стоп, так что это в любом случае непросто.

После машины безопасности я попытался оказаться давление на Чеко, чтобы попробовать подобраться в зону DRS. Думаю, один раз я и правда был очень близок, но в целом я просто держался рядом, стараясь догнать его.

Возможно, с учетом того, насколько длинным получился отрезок, я слишком сильно повредил шины в его начале. Поэтому в какой-то момент я просто успокоился и стал заниматься своей гонкой, чтобы до конца не уничтожить шины.

У меня были проблемы с балансом машины при прохождении поворотов. У меня возникали проблемы то с недостаточной, то с избыточной поворачиваемостью, так что на протяжении всей гонки я старался чуть-чуть улучшить баланс машины, меняя настройки на руле. И думаю, к концу заезда мне удалось подобрать неплохой компромисс, потому что последние 10 кругов я проехал намного сильнее и был значительно больше доволен поведением машины», – рассказал Ферстаппен.

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