Формула-2. Азербайджан. Бермэн выиграл 1-ю гонку после массовой аварии на последних кругах

Пилот «Премы» Оливер Бермэн выиграл спринт «Формулы-2» в Баку.

Фредерик Вести финишировал вторым и обеспечил команде дубль, третьим стал гонщик «Хайтека» Джек Кроуфорд.

Напарники по «Преме» вышли в лидеры после массовой аварии на рестарте за несколько кругов до финиша. В барьерах заезд завершили Деннис Хаугер, (оба – «МП Моторспорт»), Виктор Мартен, (оба – «АРТ»), (« ») и («Виртуози»). Гонка закончилась за машиной безопасности.

Стартовавшие с первого ряда Рихард Версхор («Ван Амерсфорт») и Зейн Мэлоуни («Карлин») также сошли из-за повреждений, полученных на первом круге.

Лидерство в чемпионате сохранил Аюму Иваса из «ДАМС», завершивший заезд сходом (58 очков), его преследуют Вести, Пуршер (по 50), пилот «Кампоса» Ральф Бошунг и Леклер (по 33).

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