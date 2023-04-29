Формула-2. Азербайджан. Бермэн выиграл 1-ю гонку после массовой аварии на последних кругах

Теги результаты Карлин АРТ Формула-2 ДАМС Хайтек Кампос Рейсинг Према Ван Амерсфорт Ральф Бошунг Рихард Версхор Джек Дуэн Фредерик Вести Артур Леклер Джехан Дарувала Виртуози Тео Пуршер Деннис Хаугер МП Моторспорт Виктор Мартен Оливер Бермэн Авто

Пилот «Премы» Оливер Бермэн выиграл спринт «Формулы-2» в Баку.

Фредерик Вести финишировал вторым и обеспечил команде дубль, третьим стал гонщик «Хайтека» Джек Кроуфорд.

Напарники по «Преме» вышли в лидеры после массовой аварии на рестарте за несколько кругов до финиша. В барьерах заезд завершили Деннис Хаугер, Джехан Дарувала (оба – «МП Моторспорт»), Виктор Мартен, Тео Пуршер (оба – «АРТ»), Артур ЛеклерДАМС») и Джек Дуэн («Виртуози»). Гонка закончилась за машиной безопасности.

Стартовавшие с первого ряда Рихард Версхор («Ван Амерсфорт») и Зейн Мэлоуни («Карлин») также сошли из-за повреждений, полученных на первом круге.

Лидерство в чемпионате сохранил Аюму Иваса из «ДАМС», завершивший заезд сходом (58 очков), его преследуют Вести, Пуршер (по 50), пилот «Кампоса» Ральф Бошунг и Леклер (по 33).

Экскурсия по «Ф-1» в Азербайджане: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xosrov Namazov
Да уж, зрелищный завал приключился в конце.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий