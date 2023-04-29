Формула-2. Азербайджан. Бермэн выиграл 1-ю гонку после массовой аварии на последних кругах
Пилот «Премы» Оливер Бермэн выиграл спринт «Формулы-2» в Баку.
Фредерик Вести финишировал вторым и обеспечил команде дубль, третьим стал гонщик «Хайтека» Джек Кроуфорд.
Напарники по «Преме» вышли в лидеры после массовой аварии на рестарте за несколько кругов до финиша. В барьерах заезд завершили Деннис Хаугер, Джехан Дарувала (оба – «МП Моторспорт»), Виктор Мартен, Тео Пуршер (оба – «АРТ»), Артур Леклер («ДАМС») и Джек Дуэн («Виртуози»). Гонка закончилась за машиной безопасности.
Стартовавшие с первого ряда Рихард Версхор («Ван Амерсфорт») и Зейн Мэлоуни («Карлин») также сошли из-за повреждений, полученных на первом круге.
Лидерство в чемпионате сохранил Аюму Иваса из «ДАМС», завершивший заезд сходом (58 очков), его преследуют Вести, Пуршер (по 50), пилот «Кампоса» Ральф Бошунг и Леклер (по 33).
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