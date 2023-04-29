WEC. Экипаж Квята занял 10-е место в классе LMP2 в гонке «6 часов Спа»

Экипаж команды « » ( , Дориан Пин и Мирко Бортолотти) завершил гонку «6 часов Спа» на десятой позиции в классе LMP2. В общей классификации экипаж Квята оказался лишь 19-м, а отставание от победителей гонки составило 4 круга. Экипаж Квята мог финишировать выше, но во время последнего пит-стопа получил штраф за нарушение в режиме автомобиля безопасности.

Победу в гонке в классе гиперкаров одержал экипаж «Тойоты» под №7 ( , Майк Конвей, Хосе-Мария Лопес).

В классе LMP2 победу одержал экипаж WRT ( , Луи Делетраз, Руй Андраде).

В классе GTE Pro лучшим стал экипаж AF Corse на «Феррари» (Луис Перес Компанц, Лилу Ваду, Алессио Ровера).

Самый открытый Квят: несправедливости «Ред Булл», отказ «Феррари», отношение к прозвищу «Торпеда» и Ферстаппену