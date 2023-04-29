WEC. Экипаж Квята занял 10-е место в классе LMP2 в гонке «6 часов Спа»

Теги результаты Роберт Кубица Тойота Камуи Кобаяси Майк Конвей Формула-1 Мирко Бортолотти Хосе-Мария Лопес Даниил Квят WEC Према Луи Делетраз Авто

Экипаж команды «Према» (Даниил Квят, Дориан Пин и Мирко Бортолотти) завершил гонку WEC «6 часов Спа» на десятой позиции в классе LMP2. В общей классификации экипаж Квята оказался лишь 19-м, а отставание от победителей гонки составило 4 круга. Экипаж Квята мог финишировать выше, но во время последнего пит-стопа получил штраф за нарушение в режиме автомобиля безопасности.

Победу в гонке в классе гиперкаров одержал экипаж «Тойоты» под №7 (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Хосе-Мария Лопес).

В классе LMP2 победу одержал экипаж WRT (Роберт Кубица, Луи Делетраз, Руй Андраде).

В классе GTE Pro лучшим стал экипаж AF Corse на «Феррари» (Луис Перес Компанц, Лилу Ваду, Алессио Ровера).

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3 комментария

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dvboyz
Местные новостники не утруждают себя такими мелочами, если вдруг кому-то интересно почему, то они снова боролись за подиум, но словили штраф 3 минуты стоп&го в самом конце за нарушение процедуры SC
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Avior
Ответ dvboyz
Местные новостники не утруждают себя такими мелочами, если вдруг кому-то интересно почему, то они снова боролись за подиум, но словили штраф 3 минуты стоп&го в самом конце за нарушение процедуры SC
А кто накосячил?
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Андрей Баганов
Ответ Avior
А кто накосячил?
Вроде как финишировал ДК
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