WEC. Экипаж Квята занял 10-е место в классе LMP2 в гонке «6 часов Спа»
Экипаж команды «Према» (Даниил Квят, Дориан Пин и Мирко Бортолотти) завершил гонку WEC «6 часов Спа» на десятой позиции в классе LMP2. В общей классификации экипаж Квята оказался лишь 19-м, а отставание от победителей гонки составило 4 круга. Экипаж Квята мог финишировать выше, но во время последнего пит-стопа получил штраф за нарушение в режиме автомобиля безопасности.
Победу в гонке в классе гиперкаров одержал экипаж «Тойоты» под №7 (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Хосе-Мария Лопес).
В классе LMP2 победу одержал экипаж WRT (Роберт Кубица, Луи Делетраз, Руй Андраде).
В классе GTE Pro лучшим стал экипаж AF Corse на «Феррари» (Луис Перес Компанц, Лилу Ваду, Алессио Ровера).
Самый открытый Квят: несправедливости «Ред Булл», отказ «Феррари», отношение к прозвищу «Торпеда» и Ферстаппену
3 комментария