Махавер Рагунатан нацелен на попадание в «Ф-1»: «Сначала надо перейти в WEC и в программу развития одной из команд»

Знаменитый Рагунатан сообщил, как будет пробиваться в «Ф-1».

Индийский гонщик Махавер Рагунатан, известный по выступлениям в «Формуле-2» в 2019 году, рассказал, что его конечной целью является попадание в «Формулу-1».

«Гоняться в «Формуле-1» – главная цель и единственная мечта, ведь это вершина автоспорта. Надеюсь, я вернусь, и этот год также стал частью камбэка, ведь я выступал в топ-команде, «АФ Корсе», и мы стали вице-чемпионами итальянского GT .

Поэтому сейчас благодаря таким выступлениям у меня могут появиться возможности в других категориях – например, в WEC или других чемпионатах с топ-командами. Тогда будет проще выступать хорошо. Ведь моя цель – перейти в чемпионат мира по гонкам на выносливость, набрать баллы для суперлицензии, а затем попасть в «Формулу-1».

Следующий шаг – стать частью программы развития одной из команд «Ф-1». И очень важный шаг – выступления в WEC , ведь так разыгрывается множество баллов для суперлицензии. Там та же машина, GT3, что и в итальянском GT. Если я буду выступать хорошо, то смогу набрать баллы и перейти в «Формулу-1», – заявил 26-летний спортсмен.

Махавер Рагунатан провел частные тесты «Ф-1» за «Макларен»