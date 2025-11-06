  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Махавер Рагунатан нацелен на попадание в «Ф-1»: «Сначала надо перейти в WEC и в программу развития одной из команд»
0

Махавер Рагунатан нацелен на попадание в «Ф-1»: «Сначала надо перейти в WEC и в программу развития одной из команд»

Знаменитый Рагунатан сообщил, как будет пробиваться в «Ф-1».

Индийский гонщик Махавер Рагунатан, известный по выступлениям в «Формуле-2» в 2019 году, рассказал, что его конечной целью является попадание в «Формулу-1».

«Гоняться в «Формуле-1» – главная цель и единственная мечта, ведь это вершина автоспорта. Надеюсь, я вернусь, и этот год также стал частью камбэка, ведь я выступал в топ-команде, «АФ Корсе», и мы стали вице-чемпионами итальянского GT.

Поэтому сейчас благодаря таким выступлениям у меня могут появиться возможности в других категориях – например, в WEC или других чемпионатах с топ-командами. Тогда будет проще выступать хорошо. Ведь моя цель – перейти в чемпионат мира по гонкам на выносливость, набрать баллы для суперлицензии, а затем попасть в «Формулу-1».

Следующий шаг – стать частью программы развития одной из команд «Ф-1». И очень важный шаг – выступления в WEC, ведь так разыгрывается множество баллов для суперлицензии. Там та же машина, GT3, что и в итальянском GT. Если я буду выступать хорошо, то смогу набрать баллы и перейти в «Формулу-1», – заявил 26-летний спортсмен.

Махавер Рагунатан провел частные тесты «Ф-1» за «Макларен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: India Today
logoФормула-2
logoФормула-1
Махавер Рагунатан
logoWEC
GT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Ауди» представит «концепцию» болида «Ф-1»-2026 12 ноября
сегодня, 10:43
Йос Ферстаппен планирует пропустить Гран-при Абу-Даби, даже если у Макса останутся шансы на титул
сегодня, 10:13
Гельмут Марко о титуле-2010: «Феттель уступал Алонсо и Уэбберу перед Абу-Даби. Надеюсь, ситуация повторится в 2025-м»
сегодня, 09:43
Вандалы осквернили могилу Брюса Макларена
сегодня, 09:05
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
вчера, 19:00
Йос Ферстаппен: «Ударил бы кулаком на месте Пиастри. Оскар же не разучился пилотировать?»
сегодня, 08:37
«Уильямс» представил ливрею в спонсорских цветах с 493 словами, ассоциирующимися с командой, для Гран-при Сан-Паулу
сегодня, 07:23Фото
Валттери Боттас: «Знал, что наблюдать за гонками со стороны будет непросто, но был к этому готов»
вчера, 18:36
Журналист ван Харен: «Если болид «Ред Булл» 2026 года окажется недостаточно хорош, Ферстаппен начнет допускать возможность ухода»
вчера, 17:50
Изак Аджар: «Квалификационный темп – та область, в которой я оказался более конкурентоспособным, чем ожидал»
вчера, 16:24
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото