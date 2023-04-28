Формула-2. Азербайджан. Бермэн выиграл квалификацию, Фиттипальди – 2-й, Пуршер – 3-й

Теги результаты Карлин АРТ Формула-2 ДАМС Према Энцо Фиттипальди Тео Пуршер Оливер Бермэн Авто

Пилот «Премы» Оливер Бермэн показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Баку.

В последней попытке Бермэн опередил гонщика «Карлина» Энцо Фиттипальди и представителя «АРТ» Тео Пуршера.

Лидер чемпионата Аюму Иваса («ДАМС») завершил сессию 17-м.

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