Формула-2. Азербайджан. Бермэн выиграл квалификацию, Фиттипальди – 2-й, Пуршер – 3-й
Пилот «Премы» Оливер Бермэн показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Баку.
В последней попытке Бермэн опередил гонщика «Карлина» Энцо Фиттипальди и представителя «АРТ» Тео Пуршера.
Лидер чемпионата Аюму Иваса («ДАМС») завершил сессию 17-м.
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