Формула-2. Азербайджан. Бермэн выиграл обе гонки уик-энда и поул, Пуршер возглавил чемпионат

Пилот «Премы» Оливер Бермэн выиграл основную гонку «Формулы-2» в Баку с поула.

В борьбе за победу Бермэн оказался быстрее (« ») и («АРТ»). На стартовых кругах Пуршер вышел в лидеры с третьей позиции, однако Бермэну удалось вернуться на первое место.

Накануне Бермэн стал сильнейшим по итогам спринта, а в пятницу выиграл квалификацию.

Личный зачет возглавил Пуршер с 65 очками. Гонщика «АРТ» преследуют пилот «Премы» Фредерик Вести (60), Аюму Иваса из « » (58), Бермэн (41) и представитель « » Куш Маини (39).

Формула-2. Азербайджан. Бермэн выиграл 1-ю гонку после массовой аварии на последних кругах

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