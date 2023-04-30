Формула-2. Азербайджан. Бермэн выиграл обе гонки уик-энда и поул, Пуршер возглавил чемпионат
Пилот «Премы» Оливер Бермэн выиграл основную гонку «Формулы-2» в Баку с поула.
В борьбе за победу Бермэн оказался быстрее Энцо Фиттипальди («Карлин») и Тео Пуршера («АРТ»). На стартовых кругах Пуршер вышел в лидеры с третьей позиции, однако Бермэну удалось вернуться на первое место.
Накануне Бермэн стал сильнейшим по итогам спринта, а в пятницу выиграл квалификацию.
Личный зачет возглавил Пуршер с 65 очками. Гонщика «АРТ» преследуют пилот «Премы» Фредерик Вести (60), Аюму Иваса из «ДАМС» (58), Бермэн (41) и представитель «Кампоса» Куш Маини (39).
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