Александр Пашков: «Статус матчей «Ак Барс» – «Салават» становится ниже. Одни сохранили лидирующие позиции, а вторые переживают не лучшие времена»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков считает, что статус матчей «Ак Барс» – «Салават Юлаев» становится ниже.

– В предыдудщем интервью вы констатировали распад «зеленого дерби». А формируются ли в КХЛ-2023 новые суперпротивостояния?

– Допускаю, что в каких-то матчах Уфе удастся навязать Казани свою волю – за счет настроя, эмоций, молодежного задора.

Но в целом статус матчей «Ак Барс» – «Салават Юлаев» становится ниже, поскольку одному клубу летом удалось сохранить свои лидирующие позиции на Востоке, а другой переживает не самые лучшие времена.

В прошедшем сезоне Казань вошла в плей-офф с первым посевом на Востоке, Уфа – со вторым. Скорее всего, в случае с «Ак Барсом» ситуация через год повторится. А вот у «Салавата Юлаева», опасаюсь, будут проблемы, связанные в том числе с синдромом второгодника, – считает олимпийский чемпион. 

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1 комментарий

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RusSh
Будем посмотреть.)))) СЮ никогда не сдается.)))
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