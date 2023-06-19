Пашков о «Салавате»: «Уфа выплывала на пятерке легионеров. Сейчас на месте Умарка, Хартикайнена – молодые игроки. Они выстрелили в прошлом году, но синдром второго сезона не выдуман»
Александр Пашков высказался о том, что «Салават» хочет сохранить Джоша Хо-Сэнга.
– «Салават» намерен постараться и усилиться на рынке.
– Давайте откровенно, в прежние годы Уфа выплывала на пятерке лучших легионеров КХЛ, Умарку, Хартикайнену, Метсоле и их соотечественникам не нужен был и тренер. Сейчас на их лидерском месте – молодые игроки.
Да, они выстрелили в прошлом сезоне, стали вторыми на Востоке. Но синдром второго сезона не выдуман, особенно для российской молодежи, которая часто довольствуется достигнутым на старте, на эмоциях.
Посмотрим, может, тренерский штаб Уфы что-то придумает, но пока прогноз неутешительный.
– Пишут, что «Салават» хочет сохранить Хо-Сэнга.
– Считаю, что на безрыбье нынешнего рынка даже этот североамериканский форвард – рыба. Во всяком случае вряд ли он помешает, – сказал олимпийский чемпион.
«Салават» все еще не подписал Хо-Сэнга. Форвард пока не дал клубу окончательный ответ («Бизнес Online»)
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