Пашков о «Салавате»: «Уфа выплывала на пятерке легионеров. Сейчас на месте Умарка, Хартикайнена – молодые игроки. Они выстрелили в прошлом году, но синдром второго сезона не выдуман»

Теги Салават Юлаев КХЛ Александр Пашков Линус Умарк Теему Хартикайнен Юха Метсола Джош Хо-Сэнг Хоккей

Александр Пашков высказался о том, что «Салават» хочет сохранить Джоша Хо-Сэнга.

– «Салават» намерен постараться и усилиться на рынке.

– Давайте откровенно, в прежние годы Уфа выплывала на пятерке лучших легионеров КХЛ, Умарку, Хартикайнену, Метсоле и их соотечественникам не нужен был и тренер. Сейчас на их лидерском месте – молодые игроки. 

Да, они выстрелили в прошлом сезоне, стали вторыми на Востоке. Но синдром второго сезона не выдуман, особенно для российской молодежи, которая часто довольствуется достигнутым на старте, на эмоциях.

Посмотрим, может, тренерский штаб Уфы что-то придумает, но пока прогноз неутешительный.

– Пишут, что «Салават» хочет сохранить Хо-Сэнга.

– Считаю, что на безрыбье нынешнего рынка даже этот североамериканский форвард – рыба. Во всяком случае вряд ли он помешает, – сказал олимпийский чемпион.

«Салават» все еще не подписал Хо-Сэнга. Форвард пока не дал клубу окончательный ответ («Бизнес Online»)

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2 комментария

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Elvagor
Саша Хмелевский это шутка какая-то?)
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Radik_2.0
Этот Хо-Сэнг такой кот в мешке, на самом деле. по тем играм, что я видел - заметен высокий уровень, техника, скорость, нестандартные решения. при этом не понятно, как у него со здоровьем будет. хотелось бы посмотреть на него в полноценном сезоне
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