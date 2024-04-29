Роман Ротенберг: «В интернете шутят – круглосуточно смотрю видео. Правда. Стараюсь все смотреть. Юрзинов помогает – смотрит все игры. Мы должны учиться, иначе это превращается в болото»

Роман Ротенберг рассказал о том, что старается смотреть все хоккейные матчи.

– Что вы для себя намерены почерпнуть с чемпионата мира?

– Я стараюсь по мере возможности... Многие шутят в интернете – круглосуточно смотрю видео. Это правда. Я стараюсь все матчи смотреть.

Вчера практически смог посмотреть все игры плей-офф НХЛ. Я смотрю за разными лигами.

Мне интересно смотреть, как развиваются лиги разных стран. Можно какие-то детали черпать из разных лиг. Из НХЛ, чемпионаты мира, молодежные чемпионаты мира.

Важно каждому тренеру, каждому менеджеру, каждому человеку, которые занимается профессиональным спортом, постоянно учиться. Это очень важно.

Мы должны учиться каждый день. Иначе все это превращается в болото. А болото нам не надо.

Мы как тренеры обязаны показывать все самое лучшее нашим болельщикам. Мы обязаны смотреть все матчи.

мне в этом очень сильно помогает. Несмотря на свой возраст, он смотрит все матчи.

Он мне звонит и говорит: была такая игра, у них такая атака сходу, посмотри видео. Мы берем видео по совету, или сами смотрим, и внедряем в нашу систему игры.

Мы постоянно улучшаем нашу систему игры, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера «России 25» и СКА Романа Ротенберга.