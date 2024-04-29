Роман Ротенберг: «В интернете шутят – круглосуточно смотрю видео. Правда. Стараюсь все смотреть. Юрзинов помогает – смотрит все игры. Мы должны учиться, иначе это превращается в болото»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Юрзинов НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о том, что старается смотреть все хоккейные матчи.

– Что вы для себя намерены почерпнуть с чемпионата мира?

– Я стараюсь по мере возможности... Многие шутят в интернете – круглосуточно смотрю видео. Это правда. Я стараюсь все матчи смотреть.

Вчера практически смог посмотреть все игры плей-офф НХЛ. Я смотрю за разными лигами.

Мне интересно смотреть, как развиваются лиги разных стран. Можно какие-то детали черпать из разных лиг. Из НХЛ, чемпионаты мира, молодежные чемпионаты мира.

Важно каждому тренеру, каждому менеджеру, каждому человеку, которые занимается профессиональным спортом, постоянно учиться. Это очень важно.

Мы должны учиться каждый день. Иначе все это превращается в болото. А болото нам не надо.

Мы как тренеры обязаны показывать все самое лучшее нашим болельщикам. Мы обязаны смотреть все матчи.

Владимир Юрзинов мне в этом очень сильно помогает. Несмотря на свой возраст, он смотрит все матчи.

Он мне звонит и говорит: была такая игра, у них такая атака сходу, посмотри видео. Мы берем видео по совету, или сами смотрим, и внедряем в нашу систему игры.

Мы постоянно улучшаем нашу систему игры, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера «России 25» и СКА Романа Ротенберга.

14 комментариев
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В интернете шутят про тебя Ром другое. Дурашка.
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Эх, тяжелая это проверка -
Из болота тянут Ротенберга...
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Интересно есть кто считает что этот телезритель сможет взять кубок Гагарина ? Ну реально ведь человек без божьей искорки
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Можно как угодно к нему относиться, но будучи долларовым несколькосотен миллионером не спать ночами и смотреть НХЛ… это надо быть совсем повернутым на хоккее
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Все матчи смотреть невозможно. Многие начинаются в одно и то же время. Ещё необходимо спать и заниматься тренерской деятельностью. Сколько можно врать? Правда если нравится выглядеть кретином, то на здоровье.
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Я тоже много смотрю спорта. Меня это не делает тренером.
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🤡
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А смотрит ли Роман Ротенберг матчи команды Романа Ротенберга?
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Эпичнейший системообразователь! Эту машиняку не остановить!
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Эх Мостового на него нету, вот бы кто ему рассказал, как играл, что тренировать может только бывший футбол(хокке)ист
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Так учись!!!! Почему ты учишь???
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Не бережёт себя Ромка конечно, так и чердак сьехать может.
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У него интернет даже свой.
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Что-то его сегодня реально много
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