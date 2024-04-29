Третьяк – игрокам «России 25»: «На ваше место очень много желающих. Важно, чтобы вы почувствовали вкус игры за сборную – это большая честь»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк назвал большой честью выступление за сборную.

Президент Федерации хоккея России выступил на презентации команды «Россия 25», которая в мае проведет тур, сыграв против команд Казахстана и Беларуси.

«Для нас очень важно, чтобы, когда мы не участвуем на Олимпиадах и чемпионатах мира, посмотреть, кто же наши будущие звездочки.

Поэтому мы хотели, чтобы именно в этой команде были ребята, которые прошли уже большой путь и проходят большой путь, лидеры своих команд и молодые ребята. Это очень важно.

И для нас это очень важно, чтобы вы действительно почувствовали вкус игры за сборную. Это большая честь.

Я вас поздравляю, что вас сегодня собрали. На ваше место очень много-много желающих. Очень много. Поэтому не упустите свой шанс.

У вас есть шанс закрепиться. У вас есть шанс показать себя. Эти матчи будут транслироваться и будут смотреть многие-многие специалисты, которым вы наверняка понравитесь.

Поэтому пользуйтесь моментом», – передает слова Владислава Третьяка корреспондент Sports Александра Лихачева.

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21 комментарий
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Иначе ваши места в составе могут занять солдаты НАТО!
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Очень-очень много!) По-фински говорит, видимо)
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Думаю, желающих туда не ехать к супермегатренеру в сотни раз больше
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А желающих соскочить с этой "суперсерии" ещё больше
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Ребята из НХЛ хотели подьехать,но места все заняты.
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Это что за сборная?Сборная России это понимаю,а Россия 25 непонятное.Назвали бы как есть СКА.Один спец будет их смотреть-Ротенберг.Третьяка надо уже отправлять в отставку.Маразм начался.
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Очень-очень много желающих вместо отпуска с любимой женщиной на песчаных пляжах гонять бессмысленные товарняки толпой в 40 человек под руководством безумного Ромы))
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А на Ваше?
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Ответ yulay
Иначе ваши места в составе могут занять солдаты НАТО!
Зато Третьяк-президент РФС с 20006 года и подписант «Письма в поддержку приговора бывшим руководителям „ЮКОСа“» на свое место уже 19 лет никого не пускает.
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У вас есть шанс закрепиться))) где???
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Ответ yulay
Иначе ваши места в составе могут занять солдаты НАТО!
Скорее таджики
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На ваше место очень много-много желающих. Очень много. Поэтому не упустите свой шанс.
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Много желающих променять отпуск на Мальдивах на непонятные товарняки
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"На ваше место очень много-много желающих. Очень много."
Да я думаю игроки наоборот рады, если не попали в данную сборную. Не пойми для чего, для кого играть, рисковать здоровьем, благодаря которому деньги получают.
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Никогда еврей не тренировал хоккейную сборную. А сейчас, пожалуйста.
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Кто смотреть то вас будет кому вы нужны?
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https://youtu.be/BzdqrkoheFc?si=Qq7Ez6fEykqk1WV5
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Ответ Сергей Фетисов
Это что за сборная?Сборная России это понимаю,а Россия 25 непонятное.Назвали бы как есть СКА.Один спец будет их смотреть-Ротенберг.Третьяка надо уже отправлять в отставку.Маразм начался.
Маразм уже давно как прогрессирует.
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Ответ Сергей Фетисов
Это что за сборная?Сборная России это понимаю,а Россия 25 непонятное.Назвали бы как есть СКА.Один спец будет их смотреть-Ротенберг.Третьяка надо уже отправлять в отставку.Маразм начался.
Опять25
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Ответ revol83
У вас есть шанс закрепиться))) где???
В России 25
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Ответ Голуби в траве
В России 25
Вот именно, а что это?
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Ответ revol83
Вот именно, а что это?
Там в следующем интервью, Третьяк говорит что это U25) вроде как
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