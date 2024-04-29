Третьяк – игрокам «России 25»: «На ваше место очень много желающих. Важно, чтобы вы почувствовали вкус игры за сборную – это большая честь»
Владислав Третьяк назвал большой честью выступление за сборную.
Президент Федерации хоккея России выступил на презентации команды «Россия 25», которая в мае проведет тур, сыграв против команд Казахстана и Беларуси.
«Для нас очень важно, чтобы, когда мы не участвуем на Олимпиадах и чемпионатах мира, посмотреть, кто же наши будущие звездочки.
Поэтому мы хотели, чтобы именно в этой команде были ребята, которые прошли уже большой путь и проходят большой путь, лидеры своих команд и молодые ребята. Это очень важно.
И для нас это очень важно, чтобы вы действительно почувствовали вкус игры за сборную. Это большая честь.
Я вас поздравляю, что вас сегодня собрали. На ваше место очень много-много желающих. Очень много. Поэтому не упустите свой шанс.
У вас есть шанс закрепиться. У вас есть шанс показать себя. Эти матчи будут транслироваться и будут смотреть многие-многие специалисты, которым вы наверняка понравитесь.
Поэтому пользуйтесь моментом», – передает слова Владислава Третьяка корреспондент Sports Александра Лихачева.
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Да я думаю игроки наоборот рады, если не попали в данную сборную. Не пойми для чего, для кого играть, рисковать здоровьем, благодаря которому деньги получают.