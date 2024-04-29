Гребенкин не сыграет за «Торонто» в плей-офф из-за травмы. Но первый год контракта активирован, хоккеист получил 262 тысячи долларов подписного бонуса

Никита Гребенкин не выступит за «Торонто» в плей-офф после подписания контракта.

Российский нападающий подписал соглашение с канадским клубом на три года.

Но хоккеист не сыграет за «Торонто» в плей-офф из-за травмы. В плей-офф КХЛ форвард играл с повреждением. Игроку нужно время на восстановление.

Как отмечает «Матч ТВ», ни разу не сыграв за «Мэйпл Лифс» в этом сезоне, Никита Гребенкин все равно активировал первый год контракта, при этом сразу получая подписной бонус в размере 262,5 тысячи долларов за все три сезона.

В прошедшем сезоне КХЛ Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

Форвард набрал 41 (19+22) балл за результативность в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 15:13.

В плей-офф отметился 6 (3+3) очками в 23 играх при среднем игровом времени 14:22.

Гребенкин выбран «Мэйпл Лифс» под общим 135-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2022.