Рашевский о «России 25»: «Интересно находиться в такой «солянке», у каждого своя система. Уровень гораздо выше – лучшие игроки собраны»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Советский спорт Динамо Дмитрий Рашевский сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Рашевский дал комментарий относительно уровня игроков в «России 25».

В мае сборная «России 25» проведет турне, сыграв матчи против команд Казахстана и Беларуси.

«От вызова в национальную команду только радостные эмоции. Я получаю удовольствие от хоккея, много для себя интересного беру.

Здесь очень много классных ребят из других команд, очень интересно находиться в такой «солянке», когда у каждого своя система, каждый что-то новое рассказывает или показывает на тренировке.

И уровень здесь гораздо выше, чем в сезоне в целом. Все лучшие игроки собраны», – сказал нападающий сборной России 25 и «Динамо» Дмитрий Рашевский.

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4 комментария
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Там же один СКА, считай. Ну еще немного игроков из фармов СКА и игроков на просмотре в СКА. Откуда там уровень выше, чем в сезоне? СКА, вроде бы, даже в полуфинал КГ не прошел.
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Как смешно они сами себя пытаются убедить в том, что эта настоящая сборная с высоким уровнем игроков и "солянкой" систем))) 17 игроков СКА и тренер СКА)))))
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Ответ Мадина Уйгурова
Как смешно они сами себя пытаются убедить в том, что эта настоящая сборная с высоким уровнем игроков и "солянкой" систем))) 17 игроков СКА и тренер СКА)))))
Да там не тренер СКА, а 12 тренеров СКА.)
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Скованные одной цепью,связанные одной целью.
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