Рашевский о «России 25»: «Интересно находиться в такой «солянке», у каждого своя система. Уровень гораздо выше – лучшие игроки собраны»

Дмитрий Рашевский дал комментарий относительно уровня игроков в «России 25».

В мае сборная «России 25» проведет турне, сыграв матчи против команд Казахстана и Беларуси.

«От вызова в национальную команду только радостные эмоции. Я получаю удовольствие от хоккея, много для себя интересного беру.

Здесь очень много классных ребят из других команд, очень интересно находиться в такой «солянке», когда у каждого своя система, каждый что-то новое рассказывает или показывает на тренировке.

И уровень здесь гораздо выше, чем в сезоне в целом. Все лучшие игроки собраны», – сказал нападающий сборной России 25 и «Динамо» Дмитрий Рашевский.