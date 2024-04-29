Галенюк о вызове в «Россию 25» как шанс вернуться в СКА: «Это для себя в первую очередь. Дальше двигаться, развиваться, узнавать что-то новое»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Сочи Данила Галенюк сборная России U25 Хоккей

Данила Галенюк поделился эмоциями перед матчи «России 25».

Сборная «России 25» проведет матчи против команд Казахстана и Беларуси.

– Тебя уже не раз вызывали в сборную. Расскажи сейчас о своих ощущениях, эмоциях?

– Эмоции положительные – то, что вызов пришел. Обрадовался. Дальше двигаемся, растем, развиваемся.

– Можешь сравнить, что поменялось в сборной, когда тебя до этого вызывали и сейчас?

– Взрослее стал. Когда вызывали, помоложе был. Сейчас повзрослее. В сборной все на таком же уровне, как было до этого.

– Кто сейчас будет более сложным соперником для сборной?

– Все команды хорошие. На каждую команду надо настраиваться по максимуму, играть в свой хоккей.

– Видишь ли ты, что вызов в сборную – это шанс вернуться в СКА?

– В первую очередь, это для себя, чтобы дальше двигаться, развиваться, что-то новое узнавать, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова защитника «России 25» и «Сочи» Данилы Галенюка.

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