Галенюк о вызове в «Россию 25» как шанс вернуться в СКА: «Это для себя в первую очередь. Дальше двигаться, развиваться, узнавать что-то новое»
Данила Галенюк поделился эмоциями перед матчи «России 25».
Сборная «России 25» проведет матчи против команд Казахстана и Беларуси.
– Тебя уже не раз вызывали в сборную. Расскажи сейчас о своих ощущениях, эмоциях?
– Эмоции положительные – то, что вызов пришел. Обрадовался. Дальше двигаемся, растем, развиваемся.
– Можешь сравнить, что поменялось в сборной, когда тебя до этого вызывали и сейчас?
– Взрослее стал. Когда вызывали, помоложе был. Сейчас повзрослее. В сборной все на таком же уровне, как было до этого.
– Кто сейчас будет более сложным соперником для сборной?
– Все команды хорошие. На каждую команду надо настраиваться по максимуму, играть в свой хоккей.
– Видишь ли ты, что вызов в сборную – это шанс вернуться в СКА?
– В первую очередь, это для себя, чтобы дальше двигаться, развиваться, что-то новое узнавать, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова защитника «России 25» и «Сочи» Данилы Галенюка.