Зернов перенесет операцию на плече. Срок восстановления форварда «Металлурга» – не менее 4 месяцев (Никита Филатов)

Денису Зернову сделают операцию на плече в ближайшее время.

Нападающий « » с 12 голами стал лучшим снайпером прошедшего розыгрыша плей-офф КХЛ. В решающей серии магнитогорцы обыграли «Локомотив» (4-0).

« в ближайшее время перенесет операцию на плечо. Срок восстановления не менее 4 месяцев.

Во втором матче финала Зернов травмировал плечо, но смог доиграть всю серию и помочь Металлургу выиграть . Денис стал лучшим снайпером с 12 голами и двукратным обладателем трофея», – написал в своем телеграм-канале бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.

Зернов становился обладателем Кубка Гагарина в составе « » в 2021 году.