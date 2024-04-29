Зернов перенесет операцию на плече. Срок восстановления форварда «Металлурга» – не менее 4 месяцев (Никита Филатов)

Теги Металлург Мг травмы Никита Филатов КХЛ Кубок Гагарина Денис Зернов Здоровье Хоккей

Денису Зернову сделают операцию на плече в ближайшее время.

Нападающий «Металлурга» с 12 голами стал лучшим снайпером прошедшего розыгрыша плей-офф КХЛ. В решающей серии магнитогорцы обыграли «Локомотив» (4-0).

«Денис Зернов в ближайшее время перенесет операцию на плечо. Срок восстановления не менее 4 месяцев.

Во втором матче финала Зернов травмировал плечо, но смог доиграть всю серию и помочь Металлургу выиграть Кубок Гагарина. Денис стал лучшим снайпером с 12 голами и двукратным обладателем трофея», – написал в своем телеграм-канале бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов. 

Зернов становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда» в 2021 году. 

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1 комментарий
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Если рецидив того же плеча, что и в Авангарде, то всё очень печально. Помню, как он после восстановления боялся малейшего стыка.
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