Гребенкин перешел в «Торонто» из «Металлурга» – игрока выбрали в 5-м раунде драфта. Контракт вступил в силу

Теги Металлург Мг переходы Торонто НХЛ КХЛ Дэн Мильштейн Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин перешел в «Торонто».

Дэн Мильштейн, агент хоккеиста, сообщил, что нападающий договорился о контракте с канадским клубом.

Соглашение рассчитано на три года. Договор вступает в силу прямо сейчас – с сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Никита Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

Форвард набрал 41 (19+22) балл за результативность в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 15:13.

В плей-офф отметился 6 (3+3) очками в 23 играх при среднем игровом времени 14:22.

Гребенкин выбран «Мэйпл Лифс» под общим 135-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2022.

3 комментария
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