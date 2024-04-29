Гребенкин перешел в «Торонто» из «Металлурга» – игрока выбрали в 5-м раунде драфта. Контракт вступил в силу
Никита Гребенкин перешел в «Торонто».
Дэн Мильштейн, агент хоккеиста, сообщил, что нападающий договорился о контракте с канадским клубом.
Соглашение рассчитано на три года. Договор вступает в силу прямо сейчас – с сезона-2023/24.
В прошедшем сезоне Никита Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».
Форвард набрал 41 (19+22) балл за результативность в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 15:13.
В плей-офф отметился 6 (3+3) очками в 23 играх при среднем игровом времени 14:22.
Гребенкин выбран «Мэйпл Лифс» под общим 135-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2022.