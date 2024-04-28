Виннипег – Колорадо: прогноз на пятый матч 1 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 6,5

Счет в серии 1 – 3 (7 : 6, 2 : 5, 2 : 6, 1 : 5)

Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒

Пока кроме победы в первом матче серии «Виннипег Джетс» ничего не могут противопоставить «Колорадо Эвеланш». Вот и в четвертом поединке преимущество хозяев было очень большим. Сразу после стартового вбрасывания они стали раз за разом атаковать ворота Конора Хеллибака, что привело к шайбе, заброшенной Арттури Лехконеном. Тем не менее в первом периоде «реактивщики» смогли отыграться. Точный бросок удался Нэйту Шмидту, но гол защитника стал единственным для гостей в этот вечер. Дальше забрасывали только игроки «Колорадо», причем первым в карьере хет-триком отметился Валерий Ничушкин. Российского нападающего очень не хватало в плей-офф прошлого года. Сейчас он демонстрирует свою эффективность в каждой игре. В середине второго периода Валерий завершил розыгрыш большинства, удачно подставив клюшку под наброс Кэйла Макара. Третью шайбу забросил уже сам Макар, совершив слаломный проход через всю площадку точным броском в девятку. В самом конце второго игрового отрезка на скамейку штрафников отправился Нино Нидеррайтер, и Ничушкин отличился вновь. Третью шайбу нападающий забросил в пустые ворота, когда Рик Боунесс заменил вратаря на шестого полевого игрока. Еще раньше, после второго периода произошла замена Хеллибака на Лорана Броссуа, но это «Виннипегу» не помогло. Вторая команда Запада по итогам регулярного чемпионата оказалась на грани вылета. Коэффициенты букмекеров на пятый матч серии.

победа «Виннипег Джетс» — от 2,52 (Лига Ставок) до 2,62 (Olimpbet)

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,30 (Лига Ставок) до 2,40 (Бетсити)

Где смотреть пятый матч Виннипег – Колорадо

Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒