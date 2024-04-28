Ванкувер – Нэшвилл: прогноз на пятый матч 1 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 3 – 1 (4 : 2, 1 : 4, 2 : 1, 4 : 3 ОТ)

Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒

«Нэшвиллу» никак нельзя было проигрывать в третьем матче. Отправляться в Канаду при счете 1 – 3 в серии, значит фактически поставить себя на грань вылета. Хоккеисты «Ванкувера» уже на третьей минуте расчертили в зоне «хищников» отличную комбинацию, и Джей Ти Миллер передачей вывел Брока Босера на пустые ворота. Хозяева отыгрались менее чем через три минуты. Под бросок Жереми Лоузона удачно подставил клюшку Марк Янковски, и шайба оказалась в воротах Артура Шилова. Рик Токкет сильно удивил выбором голкипера. Вратарь из Латвии считается номинально третьим в «Ванкувере». Причем Тэтчера Демко и Кейси Десмита не оказалось даже в заявке. Запасным стал белорусский голкипер Никита Толопило. Во втором периоде хоккеисты «Нэшвилла» удачно реализовали выход два в одного, и Густав Нюквист вывел команду вперед. В самом начале третьего периода Филип Форсберг удвоил преимущество хозяев в формате четыре на четыре. А затем случился камбэк, который может дорого стоить команде Эндрю Брюнетта. Все произошло очень быстро. Токкет заменил Шилова на шестого полевого, и Босер забросил еще дважды, оформив хет-трик. Причем у Колтона Сиссонса был шанс поразить пустые ворота, но с близкого расстояния нападающий умудрился попасть в штангу. Встреча перешла в овертайм, где «хищники» продолжали находиться в прострации и долго не сопротивлялись. Лишь минута понадобилась гостям, чтобы забросить победную шайбу. Отличился Элиас Линдхольм. Коэффициенты букмекеров на пятый матч серии.

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,30 (Лига Ставок) до 2,42 (Бетсити)

победа «Нэшвилл Предаторз» — от 2,559 (BetBoom, Pari) до 2,71 (Olimpbet)

Где смотреть пятый матч Ванкувер – Нэшвилл

Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒