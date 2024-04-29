Владислав Третьяк: «Овечкин – легендарная личность. Вся Россия болеет за него. Желаю хорошо отдохнуть, набраться здоровья и вперед, за рекордом Гретцки!»

Владислав Третьяк считает Александра Овечкина легендарной личностью.

Капитан « » набрал 65 (31+34) балла в 79 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

В плей-офф в серии с «Рейнджерс» (0-4 в серии) форвард не отметился результативными действиями.

«Саша – молодец. По ходу сезона он собрался.

Особенно в конце регулярного чемпионата, когда «Вашингтон» была на волоске от того, чтобы не попасть в плей-офф. Он забросил решающие шайбы.

Он лидер команды, в «Вашингтоне» все зависит от Овечкина. Ему огромное уважение за его игру.

Александр – легендарная личность. Вся Россия болеет за него.

Желаю ему сейчас хорошо отдохнуть, набраться здоровья и вперед, за рекордом Гретцки!» – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.