Владислав Третьяк: «Овечкин – легендарная личность. Вся Россия болеет за него. Желаю хорошо отдохнуть, набраться здоровья и вперед, за рекордом Гретцки!»
Владислав Третьяк считает Александра Овечкина легендарной личностью.
Капитан «Вашингтона» набрал 65 (31+34) балла в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
В плей-офф в серии с «Рейнджерс» (0-4 в серии) форвард не отметился результативными действиями.
«Саша – молодец. По ходу сезона он собрался.
Особенно в конце регулярного чемпионата, когда «Вашингтон» была на волоске от того, чтобы не попасть в плей-офф. Он забросил решающие шайбы.
Он лидер команды, в «Вашингтоне» все зависит от Овечкина. Ему огромное уважение за его игру.
Александр – легендарная личность. Вся Россия болеет за него.
Желаю ему сейчас хорошо отдохнуть, набраться здоровья и вперед, за рекордом Гретцки!» – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.