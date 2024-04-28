Виннипег – Колорадо где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 1 мая
В среду, 1 мая, сыграют Виннипег и Колорадо в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «MTS Centre».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Виннипег – Колорадо
- Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.
Последние матчи Виннипег
- Колорадо – Виннипег : 5 – 1
- Колорадо – Виннипег : 6 – 2
- Виннипег – Колорадо : 2 – 5
- Виннипег – Колорадо : 7 – 6
- Виннипег – Ванкувер : 4 – 2
Последние матчи Колорадо
- Колорадо – Виннипег : 5 – 1
- Колорадо – Виннипег : 6 – 2
- Виннипег – Колорадо : 2 – 5
- Виннипег – Колорадо : 7 – 6
- Колорадо – Эдмонтон : 5 – 1
Прогноз на пятый матч Виннипег – Колорадо
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