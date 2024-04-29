Полтапов о «России 25»: «Не было мысли уйти в отпуск. Чем бы я занимался, если не хоккеем? Просто лежал бы на кровати? И на фиг оно мне надо? Для меня это задел на будущее»

Прохор Полтапов поделился мыслями перед матчами «России 25».

«Был небольшой перерыв, в ЦСКА нам дали немного выходных, чуть-чуть отдохнуть от хоккея.

Но если говорить про участие в туре сборной, то это ведь хоккей, и неважно, когда проводятся матчи – май, июнь, июль или август.

Нужно получать удовольствие и наслаждение от хоккея, и я это получаю.

У нас весь тренерский штаб, специалисты по физподготовке, массажисты и весь персонал помогают в восстановлении. Нет никаких лишних мыслей, здесь во всем помогут.



У меня вообще не было и мысли уйти в отпуск. Чем бы я тогда занимался, если не хоккеем? Просто лежал бы на кровати? И на фиг оно мне надо?

Для меня это задел на будущее. Конечно, я рассчитываю выступать за сборную России на международных турнирах», – сказал нападающий сборной «России 25» и ЦСКА Прохор Полтапов.