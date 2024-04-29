Глотов – капитан сборной «России 25». Ротенберг сказал: «Василий – один из самых прогрессирующих игроков в России»

Василий Глотов назначен капитаном сборной «России 25».

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Роман Ротенберг.

«Мы рады объявить капитана сборной «Россия 25» – Василия Глотова.

Он сделал огромный шаг в сезоне, доказал игрой, что является одним из самых прогрессирующих игроков в России.

Вася тот человек, который сможет повести команду за собой, к победам. Своей игрой он олицетворяет тот хоккей, который мы хотим видеть.

Василию будут помогать – это ядро нашей команды – Карпухин, Воробьев, Толчинский, Соркин, Джиошвили, Федотов, Рашевский, Зыков, Камалов», – сказал Ротенберг.