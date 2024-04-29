Глотов – капитан сборной «России 25». Ротенберг сказал: «Василий – один из самых прогрессирующих игроков в России»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Валентин Зыков Никита Камалов Михаил Воробьев Максим Джиошвили Илья Карпухин Максим Соркин Чемпионат.com Василий Глотов Максим Федотов Дмитрий Рашевский сборная России U25 Хоккей

Василий Глотов назначен капитаном сборной «России 25».

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Роман Ротенберг.

«Мы рады объявить капитана сборной «Россия 25» – Василия Глотова.

Он сделал огромный шаг в сезоне, доказал игрой, что является одним из самых прогрессирующих игроков в России.

Вася тот человек, который сможет повести команду за собой, к победам. Своей игрой он олицетворяет тот хоккей, который мы хотим видеть.

Василию будут помогать – это ядро нашей команды – Карпухин, Воробьев, Толчинский, Соркин, Джиошвили, Федотов, Рашевский, Зыков, Камалов», – сказал Ротенберг.

2 комментария
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Хороший Вася игрок и точка.
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В Ска в последнее время сложно не прогрессировать.
С таким то тренером
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