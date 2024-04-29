Третьяк о «России 25»: «Путин говорит: «Мне победы нужны, россиян объединять надо». Многие любят СКА, ЦСКА, «Спартак». Но когда играет сборная – все болеют за вас»

Теги ЦСКА СКА Спартак ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ Политика сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк передал слова Владимира Путина о важности побед сборной России.

Президент Федерации хоккея России выступил на презентации команды «Россия 25», которая в мае проведет тур, сыграв против команд Казахстана и Беларуси.

«Естественно, нужны победы. Помню, когда меня пригласил Владимир Владимирович Путин к себе в Кремль, это было уже 16 лет назад.

Он говорит: «Ну как же так, уже 15 лет наша сборная не выигрывает звание чемпионов мира и Олимпиады». Я был председателем Комитета Госдумы.

Он говорит: «Давайте, Владислав Александрович, забирайте хоккей. Будете президентом. Мне победы нужны, мне россиян объединять надо». Понимаете: победы нужны, россиян объединять.

Да, у нас многие любят СКА, ЦСКА, «Спартак». Но когда играет сборная – все болеют за вас. Потому что вы национальная команда. Неважно – U25, U17, U18.

У вас сейчас Россия, вы представляете хоккей. Поэтому надо выходить с полной отдачей, командная игра, тренеры, которые вам дают задание, вы должны выполнять, зубами ловить шайбу и всегда быть вместе», – передает слова Владислава Третьяка корреспондент Sports Александра Лихачева.

30 комментариев
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Дорогие Россияне, в этом году наша сборная России-25 обыграла сборную Нигерии по хоккею. Хочется отметить и другие достижения страны в ушедшем тяжёлом году.
+45
-2
+43
Вот мы сейчас в Уфе сидим, с нетерпением ждем матчей России 25. Также многие из нас любят СКА, Спартак и особенно ЦСКА
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+28
Хоть где-то победы нужны. Хоть нарисованные.
+25
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+23
Может россиян стоит объединять экономическими достижениями, уровнем жизни, образования, медицины и т.д, а не ветрянными мельницами?
+15
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+15
и потом эти же люди рассказывают что спорт вне политики)) потрясающая инфантильность, как говорит алешка терминатор, подростковая )))
+15
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+15
Сейчас есть ряд проблем, но победы великой сборной под управлением лучшего тренера в истории хоккея над мастодонтами этой игры в лице белорусов и казахов их, несомненно, решат. В мае страна объединится благодаря англо-финну и его потрясающей команде!
+12
0
+12
Ответ Bartez1986
Сейчас есть ряд проблем, но победы великой сборной под управлением лучшего тренера в истории хоккея над мастодонтами этой игры в лице белорусов и казахов их, несомненно, решат. В мае страна объединится благодаря англо-финну и его потрясающей команде!
серия (супер конечно) еще не началась, а ее уже посмотрело 10 миллионов человек - ротенберг соврать не даст!
+7
0
+7
Ответ AvluvRhoadesLeal
Может россиян стоит объединять экономическими достижениями, уровнем жизни, образования, медицины и т.д, а не ветрянными мельницами?
да не.... зачем это все? это сложно, долго и дорого, да и к тому же есть Величие.... (не спрашивайте меня что это значит)
+6
0
+6
Я тоже, как Владислав Александрович Третьяк, если пять раз в день не произнесу вслух святое для всех нас имя Великого Вождя, кушать не могу.
+7
-1
+6
Ответ Михаил Опякин
Дорогие Россияне, в этом году наша сборная России-25 обыграла сборную Нигерии по хоккею. Хочется отметить и другие достижения страны в ушедшем тяжёлом году.
"Без сомнений это был трудный год".
+6
0
+6
Победами над Беларусами и Казахами гордиться такое себе достижение.
+5
0
+5
Ответ kost68
да не.... зачем это все? это сложно, долго и дорого, да и к тому же есть Величие.... (не спрашивайте меня что это значит)
"это сложно, долго и дорого" - это называется "думать на перспективу", но к сожалению, есть такая черта русского менталитета, как "создать видимость решения проблемы, сегодня урвать по максимуму, а завтра хоть трава не расти". Отсюда и корень многих, даже фундаметальных, проблем России
+5
0
+5
И сколько раз выиграли после этого?))
+4
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+4
Дообъединялся уже
+4
0
+4
и он же говорил, что не требовал победы на ОИ в Сочи
+3
0
+3
Ответ kost68
серия (супер конечно) еще не началась, а ее уже посмотрело 10 миллионов человек - ротенберг соврать не даст!
Стране почти пол-месяца выходных дали, чтоб серию не пропустила
+2
0
+2
Да сколько можно пересказывать историю, которая скоро мхом покроется? Побед нет, уже как шесть лет. Понятно, что Третьяку приятно вспоминать эту историю. Только время идёт, побед нет.
+2
0
+2
90% хоккейных болельщиков в этом году ждали поражений СКА, ЦСКА и Спартака в плове от восточных команд. А за сборную РР-25 болеют только те, кто в хоккее ни бум-бум.
+4
-2
+2
Хазарию и Печенегию надо тогда побеждать, для достижения полного оргазма!
+2
0
+2
"Мне победы нужны", а сам победить никак не может!
+1
0
+1
Значит опять есть план….какой???
+1
0
+1
Верим
+1
0
+1
Ахахаха
+1
0
+1
Что там происходит?
Новая Суперсерия против команды Луки?
Просмотры на МАТТВ как у финала ЛЧ по футболу?
+2
-1
+1
Вот вроде по сути-то все верно, а в контексте..)
0
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Ответ Pier Besuhof
Хоть где-то победы нужны. Хоть нарисованные.
вся путинская система-это потемкинские деревни. у них принцип-раз нет реальных достижений, хоть намозолим глаза черни всякой всячиной.
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Ответ Алексей Тор
Победами над Беларусами и Казахами гордиться такое себе достижение.
Ну победы еще одержать надо. Хотя о чем я? Гениальный тренерский штаб знает, что делать!
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Ответ Алексей Тор
Победами над Беларусами и Казахами гордиться такое себе достижение.
Не хватает победы над сборной Северной Кореи.
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Ответ Алексей Тор
Победами над Беларусами и Казахами гордиться такое себе достижение.
для йозе марино это ачивка дороже всяких побед, да ну эти олимпиады и чемпионаты мира, раз их нет, то для него бульбаши и казахи за канадцев и финнов сойдут)))
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Ответ AvluvRhoadesLeal
Может россиян стоит объединять экономическими достижениями, уровнем жизни, образования, медицины и т.д, а не ветрянными мельницами?
мысль у тебя правильная. так плешивый уже 25 лет все обещает близость прорывов и роста, но как-то все не те прорывы и росты)))хоккеем народ не объединишь. жизнь становится то хуже, страна фактически в изоляции, у нее нет истинных союзников, а есть те, кто ими мнит себя за огромные транши зеленых бачей(и как всегда невозвратных). и пока плешивый у власти, вряд ли страна достигнет каких-то побед, достижений и реального успеха. грабят ее изнутри ее же чиновники и олигархи, а народу для отвода глаз от насущных проблем подкидывают по 1 казнокраду в год.
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