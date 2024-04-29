Третьяк о «России 25»: «Путин говорит: «Мне победы нужны, россиян объединять надо». Многие любят СКА, ЦСКА, «Спартак». Но когда играет сборная – все болеют за вас»
Владислав Третьяк передал слова Владимира Путина о важности побед сборной России.
Президент Федерации хоккея России выступил на презентации команды «Россия 25», которая в мае проведет тур, сыграв против команд Казахстана и Беларуси.
«Естественно, нужны победы. Помню, когда меня пригласил Владимир Владимирович Путин к себе в Кремль, это было уже 16 лет назад.
Он говорит: «Ну как же так, уже 15 лет наша сборная не выигрывает звание чемпионов мира и Олимпиады». Я был председателем Комитета Госдумы.
Он говорит: «Давайте, Владислав Александрович, забирайте хоккей. Будете президентом. Мне победы нужны, мне россиян объединять надо». Понимаете: победы нужны, россиян объединять.
Да, у нас многие любят СКА, ЦСКА, «Спартак». Но когда играет сборная – все болеют за вас. Потому что вы национальная команда. Неважно – U25, U17, U18.
У вас сейчас Россия, вы представляете хоккей. Поэтому надо выходить с полной отдачей, командная игра, тренеры, которые вам дают задание, вы должны выполнять, зубами ловить шайбу и всегда быть вместе», – передает слова Владислава Третьяка корреспондент Sports Александра Лихачева.
Новая Суперсерия против команды Луки?
Просмотры на МАТТВ как у финала ЛЧ по футболу?