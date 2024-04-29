Роман Ротенберг: «Нужен чистый хоккей. Главный арбитр КХЛ говорил, что мелкий фол уберут. Видим обратное – на Ткачеве из «Авангарда» висит по 3 игрока в каждом моменте»

Теги Авангард СКА судьи КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Алексей Анисимов судья Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг высказался о судействе в КХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА, «Динамо» Минск, «Барыс» и другие клубы обратились в КХЛ с предложениями о реформе судейства.

«Когда назначили главного арбитра (Алексея Анисимова – Sports) в КХЛ, он выступал на собрании и сказал, что мы убираем мелкий фол, что будет зрелищный хоккей. А мы видим абсолютно обратные вещи. Тогда надо выступить публично и сказать, что главный арбитр поддерживает какой-то другой подход.

Если он на совете директоров озвучил направление, где мы будем идти к современному хоккею, техничному хоккею, где ребята будут получать это пространство за счет того, что будут удалять за нарушение правил. Может быть, ему выступить еще раз на совете директоров и заявить об изменении этой стратегии.

В нашем понимании все просто: нужно, чтобы хоккей был техничным, ребята имели возможность творить и убрать эти ситуации, когда на Владимире Ткачеве из «Авангарда» висит по три игрока в каждом моменте, на ноге, на плечах, на шее.

Невозможно создать ничего этому игроку, каким бы он ни был мастеровитым. Смысл платить такие огромные деньги ему, если правила игры в хоккей совершенно другие у нас в лиге? Мы теряем звезд, спонсоров и болельщиков. Нам нужен чистый хоккей», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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22 комментария
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Это намёк, что он уже Ткачёва к себе в СКА забирает?))
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Как же его плющит то. Отвечай, где выхлоп от милльярдов
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Надо Роме возглавить самому судейский комитет.Сразу не будет ни одной ошибки.Ещё одна должность не помешает.
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Да ты никак не уймешься, ведьма (с)
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Очисти хоккей от ска
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Все прочитал. Какой-то сумбур. Ткачева нельзя атаковать трём хоккеистам? РР, ты вообще для чего пришёл в хоккей? Правила устанавливать, завоёвывать Кубки или чтобы тебя облизывали? Ну ни хрена ты в хоккее не соображаешь. Иди учишь по новой.
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Йозе Марино о чём ты!? Ты же говорил, что пересмотрел более 800 матчей НХЛ, стал обладателем Кубка Стэнли с трёмя разными командами в симуляторе НХЛ -19 на Play Station и говоришь, чтобы мелкий фол убрали… Из за этого не получается выиграть хоть что-то как тренер? Так может стоит начать с тренерства в какой-нибудь СДЮШОР?
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Для чистого хоккея питерцам надо банально помыться)
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Может кому-то нужен чистый кокос.
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Так не давай команду, чтобы игроки СКА висели на хоккеистах соперника. И никаких "реформ" не надо. Чокакмаленький?
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Спортс, ну сделайте уже отдельную рубрику: Ротенберг. Что б это 💩 не вылезало в рубрике хоккей.
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Ответ Франк Небо
Это намёк, что он уже Ткачёва к себе в СКА забирает?))
Да, чтоб справедливость восстановить , взять под свое маленькое крылышко , над которым крылышко побольше
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Сколько можно ныть?
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Не надо хоккей превращать в балет. На международном уровне это может аукнуться . роме то плевать, чувство стыда ему с детства не привито.
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Висят на Ткачеве, а проигрывает СКА.
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Как же хорошо, что нас отстранили) позору было бы)
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Игроков СКА можно удалять только за удар клюшкой наотмашь. Но это не точно
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И все трое из ска
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Что сегодня за день стэнд апа от юмориста Ромы из КХЛ (Камеди Хоккейной Лиги)?
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Убери всю грязь из хоккея и иди в фигурку! Народ всё видит!
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В огороде бузина, а в Киеве дядька
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Парни, когда-нибудь он задолбается и отвалит. Я скрестил пальцы на удачу.
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