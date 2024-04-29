Роман Ротенберг: «Нужен чистый хоккей. Главный арбитр КХЛ говорил, что мелкий фол уберут. Видим обратное – на Ткачеве из «Авангарда» висит по 3 игрока в каждом моменте»

Роман Ротенберг высказался о судействе в КХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА, «Динамо» Минск, «Барыс» и другие клубы обратились в КХЛ с предложениями о реформе судейства.

«Когда назначили главного арбитра (Алексея Анисимова – Sports) в КХЛ, он выступал на собрании и сказал, что мы убираем мелкий фол, что будет зрелищный хоккей. А мы видим абсолютно обратные вещи. Тогда надо выступить публично и сказать, что главный арбитр поддерживает какой-то другой подход.

Если он на совете директоров озвучил направление, где мы будем идти к современному хоккею, техничному хоккею, где ребята будут получать это пространство за счет того, что будут удалять за нарушение правил. Может быть, ему выступить еще раз на совете директоров и заявить об изменении этой стратегии.

В нашем понимании все просто: нужно, чтобы хоккей был техничным, ребята имели возможность творить и убрать эти ситуации, когда на Владимире Ткачеве из «Авангарда» висит по три игрока в каждом моменте, на ноге, на плечах, на шее.

Невозможно создать ничего этому игроку, каким бы он ни был мастеровитым. Смысл платить такие огромные деньги ему, если правила игры в хоккей совершенно другие у нас в лиге? Мы теряем звезд, спонсоров и болельщиков. Нам нужен чистый хоккей», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.