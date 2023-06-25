Пашков о новом сезоне КХЛ: «Фаворитов два – «Ак Барс» и СКА. ЦСКА обречен на спад, дальше есть большая группа середняков»

Александр Пашков считает, что «Ак Барс» и СКА – фавориты нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

– За счет чего Казань удержала звание лидера Востока?

– В « » не только самый звездный состав в конференции, но и самый стабильный. Посмотрите, у клуба почти все игроки на длинных контрактах, плюс сделано точечное усиление в виде . Другой важный фактор – сохранен тренер Биялетдинов. Видна правильная кадровая работа внутри клуба.

– Казань – главный фаворит предстоящего сезона?

– Сказал бы, что фаворитов два – «Ак Барс» и СКА с самой мощной селекцией. Мне понятна ее идея – насытить команду быстрыми и техничными нападающими.

СКА и в прошлом сезоне доминировал за счет командной скорости и интенсивности, обеспечив себе отрыв в регулярном чемпионате. Теперь команда стала еще быстрее.

– Называя фаворитов, не забыли ли вы о ЦСКА, победителе двух последних плей-офф?

– Думаю, что ЦСКА при всем своем мастерстве обречен на спад. Прежде всего в плане эмоций и, как следствие, функциональной формы.

После двух таких энергозатратных побед ЦСКА, команде не самой молодой, будет тяжело выдержать еще один затяжной сезон. Уже в прошедшем чемпионате ЦСКА чередовал подъемы и спады, все было на тоненького.

Считаю, что второй сезон подряд армейцев Москвы вытянул на вершину вратарский фактор – сначала выше головы прыгнул Федотов, теперь – . Но сейчас в этой линии – неопределенность. Швед вроде бы ушел, а в каком состоянии вернется – большой вопрос.

– Кто еще способен подняться на уровень Казани, Санкт-Петербурга, ЦСКА?

– Есть большая группа середняков. Но не фаворитов.

– То есть ставите на финал «Ак Барс» – СКА?

– Да, пока так. Причем под этой весной Радулову, Шипачеву и Ко удалось подстроиться – за счет тренерской работы и индивидуального мастерства. А вот удастся ли возрастным мастерам Казани подстроиться под скорости СКА – вопрос, – считает олимпийский чемпион.