Пашков о новом сезоне КХЛ: «Фаворитов два – «Ак Барс» и СКА. ЦСКА обречен на спад, дальше есть большая группа середняков»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Дмитрий Яшкин Иван Федотов Адам Рейдеборн Хоккей

Александр Пашков считает, что «Ак Барс» и СКА – фавориты нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

– За счет чего Казань удержала звание лидера Востока?

– В «Ак Барсе» не только самый звездный состав в конференции, но и самый стабильный. Посмотрите, у клуба почти все игроки на длинных контрактах, плюс сделано точечное усиление в виде Яшкина. Другой важный фактор – сохранен тренер Биялетдинов. Видна правильная кадровая работа внутри клуба.

– Казань – главный фаворит предстоящего сезона?

– Сказал бы, что фаворитов два – «Ак Барс» и СКА с самой мощной селекцией. Мне понятна ее идея – насытить команду быстрыми и техничными нападающими. 

СКА и в прошлом сезоне доминировал за счет командной скорости и интенсивности, обеспечив себе отрыв в регулярном чемпионате. Теперь команда стала еще быстрее.

– Называя фаворитов, не забыли ли вы о ЦСКА, победителе двух последних плей-офф?

– Думаю, что ЦСКА при всем своем мастерстве обречен на спад. Прежде всего в плане эмоций и, как следствие, функциональной формы.

После двух таких энергозатратных побед ЦСКА, команде не самой молодой, будет тяжело выдержать еще один затяжной сезон. Уже в прошедшем чемпионате ЦСКА чередовал подъемы и спады, все было на тоненького. 

Считаю, что второй сезон подряд армейцев Москвы вытянул на вершину вратарский фактор – сначала выше головы прыгнул Федотов, теперь – Рейдеборн. Но сейчас в этой линии – неопределенность. Швед вроде бы ушел, а в каком состоянии вернется Федотов – большой вопрос.

– Кто еще способен подняться на уровень Казани, Санкт-Петербурга, ЦСКА?

– Есть большая группа середняков. Но не фаворитов.

– То есть ставите на финал «Ак Барс» – СКА?

– Да, пока так. Причем под ЦСКА этой весной Радулову, Шипачеву и Ко удалось подстроиться – за счет тренерской работы и индивидуального мастерства. А вот удастся ли возрастным мастерам Казани подстроиться под скорости СКА – вопрос, – считает олимпийский чемпион. 

1 комментарий

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Дмитрий Травницкий
почему ЦСКА должен сдутся? Прошлый сезон показал что они умеют подходить к плей-офф в оптимальной форме не концентрируясь на рекордах в регулярном сезоне. ЦСКА и Ак барс главные фавориты, а вот СКА это тёмная лошадка из-за больших изменений в составе.
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