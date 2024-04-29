Арсений Грицюк: «Проведу в СКА следующий сезон, даже если может прийти предложение. Команды, в которых я играю, претендуют на Кубок Гагарина»

Теги СКА КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк поделился мнением об итогах сезона в СКА.

«У меня есть контракт со СКА, поэтому следующий сезон я точно проведу в Петербурге, несмотря даже на то, что может прийти какое-то предложение.

Касательно прошлого сезона: по очкам я плюс-минус выполнил свою норму. Не максимум, конечно, но норму сделал.

Но я недоволен, что мы вылетели во втором раунде плей-офф. Это все равно оставляет рану на душе. Хотелось еще поиграть, но мы в итоге рано ушли в отпуск.

Переживаю только из-за этого, по сезону много пропустил. Может, из-за своих косяков. Буду разбираться уже сейчас. На следующий сезон нужно приходить еще сильнее.

Я каждый год считаю, что те команды, в которых я играю, претендуют на Кубок Гагарина. Буду делать все, что от меня зависит.

Ты, хоть и играешь в команде, должен делать результат, ни на кого не рассчитывая», – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

6 комментариев
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он слишком много говорит
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Пока там Йозе Марино, Кубков тебе не видать.
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Кто претендует-то? Ты в основном составе: Авангард 21/22 вылет во 2 раунде СКА 23/24 вылет во 2 раунде и бронза в 23
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СКА только в теории на него претендует…
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Смотри как бы в Сочи не оказался, у твоего тренера это раз плюнуть, одним словом система она сейчас рулит.
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