Арсений Грицюк: «Проведу в СКА следующий сезон, даже если может прийти предложение. Команды, в которых я играю, претендуют на Кубок Гагарина»

Арсений Грицюк поделился мнением об итогах сезона в СКА.

«У меня есть контракт со СКА, поэтому следующий сезон я точно проведу в Петербурге, несмотря даже на то, что может прийти какое-то предложение.

Касательно прошлого сезона: по очкам я плюс-минус выполнил свою норму. Не максимум, конечно, но норму сделал.

Но я недоволен, что мы вылетели во втором раунде плей-офф. Это все равно оставляет рану на душе. Хотелось еще поиграть, но мы в итоге рано ушли в отпуск.

Переживаю только из-за этого, по сезону много пропустил. Может, из-за своих косяков. Буду разбираться уже сейчас. На следующий сезон нужно приходить еще сильнее.

Я каждый год считаю, что те команды, в которых я играю, претендуют на Кубок Гагарина. Буду делать все, что от меня зависит.

Ты, хоть и играешь в команде, должен делать результат, ни на кого не рассчитывая», – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.