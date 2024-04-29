Третьяк о «России 25»: «Можно собрать звезд. Был случай – ЧМ-2000, команды не было. Проиграли американцам-полупрофессионалам. Про такой позор даже трудно говорить»
Владислав Третьяк высказался о формировании состава «России 25».
Президент Федерации хоккея России выступил на презентации команды «Россия 25», которая в мае проведет тур, сыграв против команд Казахстана и Беларуси.
«Мы сейчас могли собрать всех звезд, но если бы они вышли без желания, мы бы ничего не выиграли.
У нас уже был такой случай. В Санкт-Петербурге в 2000 году мы проводили чемпионат мира. Буре забивал по 50 голов, Жамнов, все в НХЛ играли. Были звезды, а команды не было.
Проиграли американцам-полупрофессионалам, Латвии, Беларуси. 11-е место. Про такой позор даже трудно говорить. Команда у себя дома заняла 11-е место. В чем секрет? Команды не было.
Можно набрать самых-самых лучших звезд, даже в НХЛ.
Но если не будет команды, не будет целей, не будет побед», – передает слова Владислава Третьяка корреспондент Sports Александра Лихачева.
Называть американцев полупрофессионалами хотя бы из-за наличия в том составе Фила Хаусли или Джейсона Блэйка, как минимум, неправильно.
Россию 25 к победе может привести только такой тренерский состав. Который в сезоне провалился.
Швейцарии проиграли 3-го мая
Латвии проиграли 5-го мая
Беларуси проиграли 7-го мая, по инерции
7-го мая была инаугурация
9-го мая обыграли Швецию.
Всё слишком очевидно. Странно, что третьяк забыл об этом сказать.