Третьяк о «России 25»: «Можно собрать звезд. Был случай – ЧМ-2000, команды не было. Проиграли американцам-полупрофессионалам. Про такой позор даже трудно говорить»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Алексей Жамнов Сборная США по хоккею НХЛ Павел Буре КХЛ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о формировании состава «России 25».

Президент Федерации хоккея России выступил на презентации команды «Россия 25», которая в мае проведет тур, сыграв против команд Казахстана и Беларуси.

«Мы сейчас могли собрать всех звезд, но если бы они вышли без желания, мы бы ничего не выиграли.

У нас уже был такой случай. В Санкт-Петербурге в 2000 году мы проводили чемпионат мира. Буре забивал по 50 голов, Жамнов, все в НХЛ играли. Были звезды, а команды не было. 

Проиграли американцам-полупрофессионалам, Латвии, Беларуси. 11-е место. Про такой позор даже трудно говорить. Команда у себя дома заняла 11-е место. В чем секрет? Команды не было.

Можно набрать самых-самых лучших звезд, даже в НХЛ.

Но если не будет команды, не будет целей, не будет побед», – передает слова Владислава Третьяка корреспондент Sports Александра Лихачева.

15 комментариев
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Напомните пожалуйста Третьяку кто стоял в рамке когда студентам американским влетели на ОИ-1980. Про позор он еще говорит.
+29
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+29
Не сравнить с монолитной командой Ротенберга, которая выгрызает победу у Белоруссов с помощью судей.
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Сравнил он звёзд 2000 и сегодняшних.Это бред.
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+6
"Россия 25" - это в честь 25-го года царствования ВВП?
+6
0
+6
Был случай ОИ-1980, (в силу возраста, помню телетрансляцию и выскакивающих мат отца), команды не было, проиграли американцам, даже не полупрофессионалам, а студентам... Про такой позор даже трудно вспоминать... Да, Владик!?
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+5
Белорусским профессионалам норм было проиграть
+4
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+4
Ответ Князефф
Напомните пожалуйста Третьяку кто стоял в рамке когда студентам американским влетели на ОИ-1980. Про позор он еще говорит.
при всей нелюбви к данному персонажу, стоит отметить, что 2 и 3 период в том матче в рамке стоял Мышкин
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+3
Играем с белорусами и казахами, а шума столько, будто Кубок мира предстоит. Понятно, что главное посыл. Важно убедить народ, что эти игры так важны, что вся страна затаила дыхание. И ведь на полном серьёзе качают эту историю.
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Да звезды не захотят у Йозе играть. Кажется, Рабинер писал об истории, как глава штаба Ротенберг на одном из последних ЧМ, где Россия играла, учил Проворова бросать! Ротенберг, посмотревший 800 матчей, учил бросать профессионального игрока уровня НХЛ. Вот на кой черт ехать к этому шарлатану?
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Ну ведь когда-то и Владик студентам влетал или он это забыл по причине старости?
Называть американцев полупрофессионалами хотя бы из-за наличия в том составе Фила Хаусли или Джейсона Блэйка, как минимум, неправильно.
Россию 25 к победе может привести только такой тренерский состав. Который в сезоне провалился.
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Вспомни еще 1980 год
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Хорошо, а потом победы на домашних турнирах были?
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США проиграли 1-го мая
Швейцарии проиграли 3-го мая
Латвии проиграли 5-го мая
Беларуси проиграли 7-го мая, по инерции
7-го мая была инаугурация
9-го мая обыграли Швецию.

Всё слишком очевидно. Странно, что третьяк забыл об этом сказать.
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Поэтому решили собрать весь СКА. Более достойной команды для выполнения победной миссии нет
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Да всем насрать на эту "25".
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