Третьяк о «России 25»: «Можно собрать звезд. Был случай – ЧМ-2000, команды не было. Проиграли американцам-полупрофессионалам. Про такой позор даже трудно говорить»

Владислав Третьяк высказался о формировании состава «России 25».

Президент Федерации хоккея России выступил на презентации команды «Россия 25», которая в мае проведет тур, сыграв против команд Казахстана и Беларуси.

«Мы сейчас могли собрать всех звезд, но если бы они вышли без желания, мы бы ничего не выиграли.

У нас уже был такой случай. В Санкт-Петербурге в 2000 году мы проводили чемпионат мира. Буре забивал по 50 голов, Жамнов, все в НХЛ играли. Были звезды, а команды не было.

Проиграли американцам-полупрофессионалам, Латвии, Беларуси. 11-е место. Про такой позор даже трудно говорить. Команда у себя дома заняла 11-е место. В чем секрет? Команды не было.

Можно набрать самых-самых лучших звезд, даже в НХЛ.

Но если не будет команды, не будет целей, не будет побед», – передает слова Владислава Третьяка корреспондент Sports Александра Лихачева.