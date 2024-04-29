Ротенберг подтвердил, что КХЛ вернула ему 500 тысяч рублей: «Честный суд так решил»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг деньги Хоккей

Роман Ротенберг подтвердил, что КХЛ вернула ему 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги.

Отмечалось, что суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

20 апреля Роман Ротенберг заявил, что КХЛ не вернула ему деньги за штраф. 22 апреля лига сообщила, что вернула деньги.

– Вам вернули 500 тысяч рублей?

– Да, я проверил. После того, как вы меня спросили [после прошлого публичного разговора], нам вернули деньги.

– Правда восторжествовала.

– Это же суд так решил. Честный суд так решил, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера СКА Романа Ротенберга.

7 комментариев
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"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (с)
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Зачем он это говорит, неужели рассчитывает на какую-то поддержку?
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Все по честному без обмана у волшебника Романа.
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Финский?
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Бедный Ромка, в долги влез наверно, спать не мог.
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Честный суд... Слушайте, он реально такой! На самом деле! Он не прикалывается!
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Ну вот и славно , детишкам на молочишко , а то Ромкины дети сухари с водой грызли ..
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