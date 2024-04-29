Ротенберг подтвердил, что КХЛ вернула ему 500 тысяч рублей: «Честный суд так решил»

Роман Ротенберг подтвердил, что КХЛ вернула ему 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги.

Отмечалось, что суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

20 апреля Роман Ротенберг заявил, что КХЛ не вернула ему деньги за штраф. 22 апреля лига сообщила, что вернула деньги.

– Вам вернули 500 тысяч рублей?

– Да, я проверил. После того, как вы меня спросили [после прошлого публичного разговора], нам вернули деньги.

– Правда восторжествовала.

– Это же суд так решил. Честный суд так решил, – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера СКА Романа Ротенберга.