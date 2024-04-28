Вегас – Даллас где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 30 апреля

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Хоккей

Во вторник, 30 апреля, сыграют Вегас и Даллас в четвертом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Во сколько играют Вегас – Даллас

  • Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.

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Прогноз на четвертый матч Вегас – Даллас

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