Лучший бомбардир ВХЛ Швырев перейдет в «Сочи». Зарплата по двухлетнему контракту – 7 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
Лучший бомбардир ВХЛ Игорь Швырев пополнит состав «Сочи».
25-летний форвард провел прошлый сезон в «Югре».
По данным журналиста Артура Хайруллина, Швырев подпишет контракт с «Сочи» на два года. Зарплата игрока составит 7 миллионов рублей за сезон.
За 54 матча регулярного чемпионата он набрал 56 (25+31) очков. Это лучший показатель в Olimpbet ВХЛ. В плей-офф на его счету 9 (6+3) очков в 19 играх.
Нападающий имеет опыт игры в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он провел 117 игр за «Металлург» и «Спартак».