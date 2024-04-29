Карпов о Кубке Гагарина: «Наконец мы встретились: кубок и я. Слезы наворачиваются, ничего подобного раньше не испытывал. Выиграл бы в Африке – радовался бы не меньше»

Максим Карпов рассказал о своих эмоциях от победы «Металлурга» в Кубке Гагарина.

В финальной серии плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ магнитогорцы обыграли «Локомотив» (4-0).

«Как начинаю говорить – слезы наворачиваются. Ерунда какая-то... Эмоциональная это, оказывается, штука – чемпионство. Ничего подобного раньше не испытывал. Непередаваемые ощущения!

Два года назад я доходил с «Магниткой» до этой стадии. Тогда все было очень близко. Решающим в той серии против стал седьмой матч. Тем обиднее было упустить . Чем дольше ожидание, тем радостнее встреча. И вот наконец мы встретились: кубок и я. Это определенно долгожданное событие.

В четвертом матче, когда уже шли последние секунды финала, и мы понимали, что свое не упустим, заставить себя дождаться сирены было ой как непросто. Головой уже находился у ворот Илюхи Набокова, праздновал победу в общекомандной куче-мале. С трудом сдержался, чтобы не перепрыгнуть борт раньше времени

Ой, честно говоря, без разницы при каких условиях становиться чемпионом: главное – им стать. Выиграл бы в Африке – радовался не меньше. С другой стороны, родной Челябинской области, Уралу подарить Кубок Гагарина – это классная история. Классно, что мы смогли ее написать», – сказал нападающий « » .