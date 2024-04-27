Лос-Анджелес – Эдмонтон: прогноз на четвертый матч 29 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 6

Счет в серии 1 – 1 (4 : 7, 4 : 3 ОТ, 1 : 6)

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«Лос-Анджелес» героически в овертайме второго матча смог сравнять счет в серии. Изначально было понятно, что «короли» вряд ли проиграют серию всухую. Для победы в одной игре должны совпасть несколько факторов. Собственный натиск и удача, плюс не должна пойти игра у Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Так все и получилось. Но надеяться на то, что такой «флеш-рояль» выпадет в серии четыре раза наивно. Начать нужно с того, чтобы сократить число удалений до минимума. Пока не получается. В третьей игре могло сложиться впечатление, что скамейки штрафников вообще не пустуют. Нарушения правил были, в том числе обоюдные, за грубость или драки. «Лос-Анджелес» оказался очень гостеприимен. Три своих шайбы из шести «нефтяники» забросили играя в большинстве, причем в двух случаях в формате пять на три. О какой победе может идти речь. Интересно, а как дела в большинстве у калифорнийцев? Ноль. Теперь уже в трех матчах. В первом периоде вообще складывалось ощущение, что это «Эдмонтон» играет дома. Шайбы влетали в ворота Кэма Тэлбота одна за другой. Гости бросили по воротам 16 раз против 8. Не удивительно, что после 20 минут игры они выигрывали со счетом 3 : 0. Во втором периоде подопечные Джима Хиллера чуть поправили статистику по броскам и забросили единственную шайбу. В третьей двадцатиминутке были те самые голы пять на три, драка в концовке. Остается надежда, что четвертый матч станет более конкурентным. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

победа «Лос-Анджелес Кингз» — от 2,90 (Winline) до 2,96 (Olimpbet)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,12 (Pari) до 2,20 (Бетсити)

Где смотреть четвертый матч Лос-Анджелес – Эдмонтон

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