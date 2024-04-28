Вегас – Даллас: прогноз на четвертый матч 30 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Ставки на спорт Вегас Ставки на хоккей Хоккей

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 2 – 1 (4 : 3, 3 : 1, 2 : 3 ОТ)

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Тренерский штаб и хоккеисты «Вегаса» прекрасно понимали, что после двух домашних поражений «Даллас Старз» предпримут в третьем матче все усилия, чтобы сократить отставание в серии. Но, наверное, не настолько, чтобы за семь минут со стартового вбрасывания по воротам Логана Томпсона было нанесено 11 бросков. Голкипер много раз спасал свою команду, но 12-й бросок по его воротам оказался точным. Уайтт Джонстон открыл счет, а игра продолжалась в прежнем ключе. Хоккеисты «Даллас Старз» постоянно заставляли ошибаться хозяев, были быстрее, а, главное, настойчивее. Томпсон ликвидировал несколько выходов один в ноль, но давление гостей во втором периоде логично завершилось заброшенной шайбой Миро Хейсканена в ходе красиво разыгранной комбинации, участником которой стал Евгений Дадонов. Техасцы продолжали создавать моменты, к середине матча счет бросков был 30 -10 в их пользу. Томпсону приходилось стоять чуть ли не на голове. Но затем будто кто-то переключил тумблер, и игра развернулась в другую сторону. Брэйден Макнебб сократил разрыв в счете в формате четыре на четыре, а спустя несколько минут ассистировал Джейку Айкелу в меньшинстве. Все преимущество «Далласа» в счете испарилось за три минуты. В третьем периоде забросить никому не удалось, и зрители увидели первый овертайм в этой серии, гда шансов было больше у гостей. Один из них реализовал все тот же Уайтт Джонстон. Теперь команды точно вернутся в Даллас. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

  • победа «Вегас Голден Найтс» — от 2,45 (Pari) до 2,50 (, Лига Ставок, Бетсити)
  • победа «Даллас Старз» — от 2,40 (Pari) до 2,57 (Olimpbet)

Где смотреть четвертый матч Вегас – Даллас

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Вегас – Даллас
Дата проведения
30 апреля, 04.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
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