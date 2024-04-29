Серебряков о «России 25»: «Идем за победами. Сейчас нет возможности играть с США или Канадой. Все равно будем защищать честь страны»

Никита Серебряков поделился ожиданиями перед матчами с Казахстаном и Беларусью.

«После каждого приезда в национальную команду я чувствую гордость, ответственность, приятную рабочую атмосферу.

Все всегда рады быть в сборной. У всех есть мотивация и амбиции.

К сожалению, мы живем в такое время, когда не можем выступать на международных турнирах, но все равно говорю «спасибо» руководству за то, что они делают все для нашего возвращения, проводя такие турниры.

От матчей с Казахстаном и Беларусью ожидаю интересный и красивый хоккей. Думаю, что болельщикам понравится.

Самое главное, что мы идем за победой. К сожалению, мы живем в таком мире, сейчас нет возможности играть с США или Канадой.

Но мы не обращаем внимания на это, мы все равно сейчас будем защищать честь страны», – сказал вратарь сборной «России 25» и СКА Никита Серебряков.