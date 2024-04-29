Серебряков о «России 25»: «Идем за победами. Сейчас нет возможности играть с США или Канадой. Все равно будем защищать честь страны»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Никита Серебряков сборная России U25 Хоккей

Никита Серебряков поделился ожиданиями перед матчами с Казахстаном и Беларусью.

«После каждого приезда в национальную команду я чувствую гордость, ответственность, приятную рабочую атмосферу.

Все всегда рады быть в сборной. У всех есть мотивация и амбиции.

К сожалению, мы живем в такое время, когда не можем выступать на международных турнирах, но все равно говорю «спасибо» руководству за то, что они делают все для нашего возвращения, проводя такие турниры.

От матчей с Казахстаном и Беларусью ожидаю интересный и красивый хоккей. Думаю, что болельщикам понравится.

Самое главное, что мы идем за победой. К сожалению, мы живем в таком мире, сейчас нет возможности играть с США или Канадой.

Но мы не обращаем внимания на это, мы все равно сейчас будем защищать честь страны», – сказал вратарь сборной «России 25» и СКА Никита Серебряков.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Им финансовые бонусы капают, судя по всему, за такие интервью.
+1
-1
0
Поражение если будет Рома вас в отпуск не отпустит будете тренироваться.Так что Никита мотивация у вас должна быть запредельная.
+1
-1
0
Ответ newyork13
Им финансовые бонусы капают, судя по всему, за такие интервью.
Нет, просто Серебряков сам по себе такой, высокомерный и не шибко умный, как и Ромка. Он и про Торпедо уничижительно отзывался в плей офф так же как его тренер. Человек в своей команде, что говорится
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий