Щитов о Шипачеве и Кагарлицком: «Отличные мастера. Был не самый успешный сезон – не срослось с тренером. Они нужны многим командам в битве за Кубок Гагарина»
Никита Щитов высказался о будущем Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.
Сегодня нападающий Дмитрий Кагарлицкий объявил об уходе из «Ак Барса».
Ранее агент Вадима Шипачева сообщил, что игрок покинет казанский клуб.
– Думаю, что эти игроки будут пользоваться спросом на рынке. Шипачев и Кагарлицкий – отличные мастера. Может быть, у них был не самый успешный сезон. Но я не связываю это с тем, что их уровень упал.
Просто у них немного не срослось с тренером. Таким мастерам будут рады, они нужны многим командам. Уверен, что тренеры, к которым они придут, найдут им применение. Шипачев и Кагарлицкий будут приносить пользу.
– Может быть, Шипачеву и Кагарлицкому стоит вернуться в «Северсталь», воспитанниками которой они являются?
– Не знаю, вернутся ли они в «Северсталь». Там очень интересный тренер Андрей Козырев, у которого команда именно играет в хоккей. Все зависит от предпочтений Вадима и Дмитрия. Думаю, выбор у них будет очень хороший. Они могут помочь в битве за Кубок Гагарина, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.