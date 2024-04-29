Щитов о Шипачеве и Кагарлицком: «Отличные мастера. Был не самый успешный сезон – не срослось с тренером. Они нужны многим командам в битве за Кубок Гагарина»

Теги Ак Барс Северсталь Никита Щитов Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Кагарлицкий Андрей Козырев КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов высказался о будущем Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

Сегодня нападающий Дмитрий Кагарлицкий объявил об уходе из «Ак Барса».

Ранее агент Вадима Шипачева сообщил, что игрок покинет казанский клуб.

– Думаю, что эти игроки будут пользоваться спросом на рынке. Шипачев и Кагарлицкий – отличные мастера. Может быть, у них был не самый успешный сезон. Но я не связываю это с тем, что их уровень упал.

Просто у них немного не срослось с тренером. Таким мастерам будут рады, они нужны многим командам. Уверен, что тренеры, к которым они придут, найдут им применение. Шипачев и Кагарлицкий будут приносить пользу.

– Может быть, Шипачеву и Кагарлицкому стоит вернуться в «Северсталь», воспитанниками которой они являются?

– Не знаю, вернутся ли они в «Северсталь». Там очень интересный тренер Андрей Козырев, у которого команда именно играет в хоккей. Все зависит от предпочтений Вадима и Дмитрия. Думаю, выбор у них будет очень хороший. Они могут помочь в битве за Кубок Гагарина, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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