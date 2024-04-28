Флорида – Тампа-Бэй: прогноз на пятый матч 30 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 6

Счет в серии 3 – 1 (3 : 2, 3 : 2 ОТ, 5 : 3, 3 : 6)

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Не прошло и недели с начала розыгрыша Кубка Стэнли, а «Молнии» оказались на грани вылета. Два гостевых поражения вкупе с домашним обозначили полное преимущество «Флориды». Команда Пола Мориса изначально котировалась выше, но не настолько чтобы выносить «Тампу» с сухим счетом. Хозяева оказались прижаты к стенке. В четвертом матче состоялось возвращение на лед Михаила Сергачева. Последний раз защитник играл в декабре прошлого года. Зрители устроили россиянину овацию, а он во втором периоде отдал передачу Брэндону Хэйгелу, и тот забросил шайбу, которая стала победной. Нападающий второго звена в итоге отметился дублем и голевой передачей. Хозяева оформили солидный задел в счете еще в первом периоде. Они забросили в большинстве, меньшинстве и в формате четыре на четыре. Броски по воротам Сергея Бобровского были такие, что выручить было очень сложно. «Лайтнинг» потревожили голкипера 14 раз, гости ответили лишь пятью бросками. Во втором периоде ситуация полностью изменилась. Теперь «Пантерз» нанесли 15 бросков по воротам Андрея Василевского, а «Тампа» ответила только восемью. Не удивительно, что вторую двадцатиминутку «Пантерз» выиграли со счетом 3 : 1. Причем забрасывали гости исключительно в равных составах. И все же решающее слово оказалось за «Молниями». В третьем периоде Никита Кучеров снабдил голевыми передачами Стивена Стэмкоса и Ника Пола. Серия возвращается в Санрайз. Коэффициенты букмекеров на пятый матч.

победа «Флориды Пантерз» — от 1,93 (Pari) до 2,02 (Бетсити)

победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» — от 3,20 (BetBoom, Бетсити) до 3,31 (Olimpbet)

Где смотреть пятый матч Флорида – Тампа-Бэй

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