Серебряков о вратарях: «Бобровский на невероятном уровне, большой красавец. Мы уже в таком возрасте, что не смотрим ни на кого, никаких особенных упражнений у меня нет»
Никита Серебряков высоко оценил уровень игры Сергея Бобровского за «Флориду».
«Бобровский на невероятном уровне! Он борется за каждую шайбу до последнего. Он – большой красавец, всегда интересно посмотреть на то, как он играет.
Использую ли что-то у вратарей из НХЛ? Да куда мне, мы уже в таком возрасте, в котором не смотрим ни на кого. Мы максимум смотрим счета, кто как играет. Но так, чтобы кого-то копировать, – нет.
И никаких особенных упражнений у меня нет. Я думаю, что все плюс-минус стандартно», – заявил вратарь СКА и сборной «России 25» Никита Серебряков.
😍 Этот сэйв Бобровского – хит сезона! Вытащил шайбу в прыжке, пока был лицом к воротам