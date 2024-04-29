Серебряков о вратарях: «Бобровский на невероятном уровне, большой красавец. Мы уже в таком возрасте, что не смотрим ни на кого, никаких особенных упражнений у меня нет»

Никита Серебряков высоко оценил уровень игры Сергея Бобровского за «Флориду».

« на невероятном уровне! Он борется за каждую шайбу до последнего. Он – большой красавец, всегда интересно посмотреть на то, как он играет.

Использую ли что-то у вратарей из ? Да куда мне, мы уже в таком возрасте, в котором не смотрим ни на кого. Мы максимум смотрим счета, кто как играет. Но так, чтобы кого-то копировать, – нет.

И никаких особенных упражнений у меня нет. Я думаю, что все плюс-минус стандартно», – заявил вратарь и сборной «России 25» .

😍 Этот сэйв Бобровского – хит сезона! Вытащил шайбу в прыжке, пока был лицом к воротам