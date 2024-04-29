Серебряков о вратарях: «Бобровский на невероятном уровне, большой красавец. Мы уже в таком возрасте, что не смотрим ни на кого, никаких особенных упражнений у меня нет»

Теги СКА Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Советский спорт Никита Серебряков Хоккей

Никита Серебряков высоко оценил уровень игры Сергея Бобровского за «Флориду».

«Бобровский на невероятном уровне! Он борется за каждую шайбу до последнего. Он – большой красавец, всегда интересно посмотреть на то, как он играет.

Использую ли что-то у вратарей из НХЛ? Да куда мне, мы уже в таком возрасте, в котором не смотрим ни на кого. Мы максимум смотрим счета, кто как играет. Но так, чтобы кого-то копировать, – нет.

И никаких особенных упражнений у меня нет. Я думаю, что все плюс-минус стандартно», – заявил вратарь СКА и сборной «России 25» Никита Серебряков.

😍 Этот сэйв Бобровского – хит сезона! Вытащил шайбу в прыжке, пока был лицом к воротам

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1 комментарий
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Поэтому, ты и играешь у Романа, потому, что смотришь только на него
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