Генменеджер «Сиэтла» об отставке Хэкстола: «Необходимый шаг, который поможет команде продолжать совершенствоваться и развиваться»

Теги НХЛ Рон Фрэнсис Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

Рон Фрэнсис прокомментировал отставку Дэйва Хэкстола из «Сиэтла».

«Кракен» уволил специалиста после того, как команда не вышла в плей-офф в этом сезоне, заняв 12-е место в таблице Западной конференции.

«Я благодарю Дэйва за упорный труд и преданность клубу. По итогам анализа после завершения сезона мы приняли решение сменить главного тренера.

Такие решения никогда не бывают легкими, но мы считаем, что это необходимый шаг, который поможет нашей команде продолжать совершенствоваться и развиваться.

Дэйв – хороший тренер и потрясающий человек. Желаем ему и его семье всего наилучшего», – сказал генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис.

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