Полтапов об уходе Федорова: «Спонтанная ситуация, небольшой шок. Мы хотели побеждать, у всех есть характер и мужской стержень – просто в моменте не подготовились. Думали, что спокойненько пройдем дальше»

Прохор Полтапов высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с не продлят контракт.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл « » (1-4 в серии).

«Сергей Викторович поблагодарил всех за работу, сказал, что гордится этими годами совместной работы и двумя Кубками Гагарина. «Надеюсь, что еще увидимся, но сезон сложился так», – сказал он.

Для команды вся эта ситуация была спонтанной. Как небольшой шок. Но будто бы нужно было что-то менять. Регулярка, плей-офф… Что-то не пошло в этот год.

Мы тоже думали, что мы спокойненько пройдем дальше. Мне кажется, что головой были не готовы к плей-офф. Физически все были сильными, но не головой. «Локомотив» же, который ранее три года от нас «отлетал», на этой злобе и выехал и решил завершить этот черный круг.

Почему не могли решить проблемы с психологией за всю регулярку? В детской школе мне говорили, что если ты заранее не настраиваешься на игру, то во время матча не сможешь перестроиться.

То же и здесь: как ты настроишься по ходу чемпионата, если не сделал этого до начала сезона? Но все хотели побеждать, у всех есть характер, мужской стержень и желание быть лучшими. Просто в моменте не подготовились», – сказал нападающий и сборной «России 25» .